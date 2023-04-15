Ракетний удар по Слов'янську: кількість жертв знову зросла

Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку у Слов'янську Донецької області тіло загиблої жінки. В результаті кількість жертв ворожого ракетного удару збільшилася до дев'яти.

Про це заявила речник ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

За даними МВС, російські війська випустили по Слов'янську 7 ракет: пошкоджено 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури та 12 автомобілів.

За даними представника ДСНС, станом на 23:50 рятувальники витягли з-під завалів багатоквартирного будинку у Слов'янську тіло загиблої жінки. Продовжуються пошуки ще чотирьох людей.

Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли житловий квартал Слов'янська . Станом на 19:50 відомо, що внаслідок удару ворога загинуло понад п'ять осіб.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл. Він наголосив, що за такі дії буде справедлива відповідальність.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.