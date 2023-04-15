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Под завалами дома в Славянске остаются пять человек

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Славянск, Суббота 15 апреля 2023 09:41
Под завалами дома в Славянске остаются пять человек Фото: под завалами дома в Славянске остаются пять человек (facebook.com)
Автор: Елизавета Драбкина

В Славянске Донецкой области под завалами жилого дома, по которому попала российская ракета 14 апреля, остаются пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Славянской ГВА Вадима Ляха.

По состоянию на утро субботы известно о 9 погибших и 21 раненом в результате вчерашнего обстрела Славянска.

"Под завалами дома в пер. Парковом остается еще пять человек. Их личности установлены", - написал Лях.

Однако у спасателей нет сведений об жильцах еще трех квартир.

Спасательные работы продолжаются. К ним привлечен спецотряд альпинистов ГСЧС.

Напомним, вчера вечером спасатели достали тело погибшей женщины из-под завалов дома в Славянске.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел, отметив, что за такие действия будет справедлива ответственность.

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