Під завалами будинку під Куп'янськом виявили загиблу та постраждалих

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Зазначається, що росіяни обстріляли Шевченкове системою С-300. Ракета влучила у двоповерховий поверховий багатоквартирний будинок. Також було пошкоджено житловий будинок, який знаходиться поруч.

На жаль, загинула 38-річна жінка, щонайменше двоє людей отримали поранення. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Нагадаємо, вчора ввечері росіяни атакували Харківську область.

16 листопада окупанти вдарили по критичній інфраструктурі в Ізюмському районі, троє людей постраждали.

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