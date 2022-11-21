Під завалами будинку під Куп'янськом виявили загиблу та постраждалих
Внаслідок обстрілу смт. Шевченкове Куп'янського району 20 листопада обвалився житловий будинок. Під завалами виявили загиблу жінку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Зазначається, що росіяни обстріляли Шевченкове системою С-300. Ракета влучила у двоповерховий поверховий багатоквартирний будинок. Також було пошкоджено житловий будинок, який знаходиться поруч.
На жаль, загинула 38-річна жінка, щонайменше двоє людей отримали поранення. Рятувальники продовжують розбирати завали.
Нагадаємо, вчора ввечері росіяни атакували Харківську область.
16 листопада окупанти вдарили по критичній інфраструктурі в Ізюмському районі, троє людей постраждали.
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