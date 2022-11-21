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Під завалами будинку під Куп'янськом виявили загиблу та постраждалих

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Харківська область, Понеділок 21 листопада 2022 09:01
Під завалами будинку під Куп'янськом виявили загиблу та постраждалих Ілюстративне фото: під завалами будинку під Куп'янськом виявили загиблу та постраждалих (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок обстрілу смт. Шевченкове Куп'янського району 20 листопада обвалився житловий будинок. Під завалами виявили загиблу жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Зазначається, що росіяни обстріляли Шевченкове системою С-300. Ракета влучила у двоповерховий поверховий багатоквартирний будинок. Також було пошкоджено житловий будинок, який знаходиться поруч.

На жаль, загинула 38-річна жінка, щонайменше двоє людей отримали поранення. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Нагадаємо, вчора ввечері росіяни атакували Харківську область.

16 листопада окупанти вдарили по критичній інфраструктурі в Ізюмському районі, троє людей постраждали.

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