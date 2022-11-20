Росіяни обстріляли житловий будинок у Харківській області: під завалами можуть бути люди

Російські окупанти ввечері 20 листопада атакували Харківську область. Ворог завдав удару по цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Смт. Шевченкове, Куп'янський район - росіяни знову обстріляли житловий будинок", - зазначив посадовець. Тимошенко розповів, що під завалами можуть бути люди. За його словами, на місці події працюють рятувальники.