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Росіяни обстріляли житловий будинок у Харківській області: під завалами можуть бути люди

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Неділя 20 листопада 2022 23:25
Росіяни обстріляли житловий будинок у Харківській області: під завалами можуть бути люди Фото: Росіяни обстріляли житловий будинок у Харківській області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ввечері 20 листопада атакували Харківську область. Ворог завдав удару по цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Смт. Шевченкове, Куп'янський район - росіяни знову обстріляли житловий будинок", - зазначив посадовець.

Тимошенко розповів, що під завалами можуть бути люди. За його словами, на місці події працюють рятувальники.

Нагадаємо, 20 листопада загарбники вдарили по деокупованому Херсону. У місті пошкоджено багатоповерхівку.

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