Под завалами дома под Купянском обнаружили погибшую и пострадавших
В результате обстрела пгт. Шевченково Купянского района 20 ноября обрушился жилой дом. Под завалами обнаружили погибшую женщину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Отмечается, что россияне обстреляли Шевченково системой С-300. Ракета попала в двухэтажный многоквартирный дом. Также был поврежден жилой дом, который находится рядом.
К сожалению, погибла 38-летняя женщина, по меньшей мере два человека получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Напомним, вчера вечером россияне атаковали Харьковскую область.
16 ноября оккупанты ударили по критической инфраструктуре в Изюмском районе, три человека пострадали.
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