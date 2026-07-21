Під загрозою близько 90 мільйонів сайтів: хакери атакують WordPress
Хакери розгорнули масштабну кампанію зі злому сайтів на WordPress. Під загрозою можуть опинитися десятки мільйонів ресурсів із вразливими версіями системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.
Масштаб проблеми
Ще минулого тижня розробники WordPress випустили патчі для усунення двох критичних прогалин у безпеці та закликали адміністраторів терміново оновити ПЗ.
Небезпека виявилася настільки серйозною, що розробники задіяли механізм примусового автоматичного оновлення там, де це було можливо.
Попри це, компанії з кібербезпеки Patchstack, Hexastrike та WatchTowr зафіксували активні хакерські атаки на сайти, які досі не отримали виправлень.
Під загрозою опинилися сайти, що використовують такі версії системи:
- Версії від 6.9.0 до 6.9.4
- Версії 7.0.0 та 7.0.1
За офіційною статистикою, ці версії встановлені на понад 400 мільйонах ресурсів.
Хоча частина з них уже отримала автооновлення, консультант із кібербезпеки Деніел Кард оцінює частку вразливих сайтів приблизно у 15%. У глобальному масштабі це становить близько 90 мільйонів потенційно вразливих вебресурсів.
У чому полягає суть вразливості WP2Shell?
Одну з критичних помилок виявив дослідник Адам Куес із компанії Searchlight Cyber - саме він і назвав її WP2Shell. У комбінації з іншим багом ця вразливість дозволяє хакерам отримувати повний віддалений контроль над сервером та управлінням сайтом.
Експерти зазначають, що масштабнішим наслідкам атак наразі протидіють декілька факторів:
- Система примусових автоматичних оновлень від розробників WordPress,
- Захисні фільтри та екрани сервісу Cloudflare,
- Використання сторонніх мережевих брандмауерів (WAF).
Представники Automattic (компанії, що підтримує проєкт) повідомили, що всі сайти на їхньому власному хостингу, включно з WordPress.com, Pressable та WPVIP, були захищені ще до офіційного релізу публічного патча.
Решті власників автономних сайтів наполегливо рекомендують перевірити версію системи та оновити її вручну.