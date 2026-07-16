Хакери викрили, на чому насправді навчали популярний музичний ШІ

Стартап Suno, який розробляє ШІ для генерації музики, зазнав кібератаки. Хакери оприлюднили внутрішні дані компанії, які свідчать про використання треків з YouTube Music, Deezer, Genius та інших платформ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 404 Media .

Деталі кібератаки та масштаби витоку

Злам відбувся за допомогою вірусу-хробака через одного із працівників Suno. Кібершахраї заволоділи його обліковими даними для сервісу GitHub і хмарних сховищ.

Хакер отримав доступ до:

Даних сотень тисяч клієнтів сервісу, включаючи їхні електронні адреси, номери телефонів та часткову інформацію про банківські картки з платіжної системи Stripe.

Застарілого вихідного коду платформи, який містить точні описи інструментів збору даних для навчання нейромережі.

Представники Suno офіційно підтвердили факт атаки, назвавши її "обмеженим безпековим інцидентом". У компанії стверджують, що витік торкнувся лише неактуального коду, а конфіденційна платіжна інформація не постраждала.

Керівництво прийняло рішення не надсилати індивідуальні сповіщення клієнтам, оскільки обсяг скомпрометованих даних, на їхню думку, не вимагає цього.

Підтвердження нелегального скачування музики

Оприлюднені хакером документи підтверджують звинувачення, які раніше висували на адресу Suno найбільші американські лейбли звукозапису.

Згідно з отриманими даними, компанія використовувала обхідні технології та проксі-сервіси для скачування мільйонів аудіо (зокрема акапельних версій пісень) з YouTube Music, а також здійснювала масовий збір текстів пісень з бази Genius та аудіоматеріалів зі стримінгу Deezer і стокових бібліотек.

Крім того, компанія використовувала RSS-стрічки для завантаження сотень тисяч подкастів.

Раніше Suno вже визнавала у суді, що її системи навчені на десятках мільйонів записів з інтернету, проте юристи стартапу наполягали на законності таких дій, посилаючись на доктрину добросовісного використання.

Водночас позивачі з боку великих лейблів зазначають, що цілеспрямований обхід систем захисту YouTube для скачування аудіопотоку є прямим порушенням закону США про авторське право в цифрову епоху та правил використання самої платформи.