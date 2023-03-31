Под запретом экспорт дронов, моторов и не только. Япония ввела новые санкции против РФ
Правительство Японии ввело новый пакет санкций против РФ, который запрещает экспорт компонентов для авиации, космической отрасли, а также материалы и детали, которые могут использовать для производства дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Японии.
"Мы будем реализовывать меры на основе "Закона о валютных операциях и внешней торговле" в связи с вторжением РФ в Украину. Новый пакет санкций вступит в силу с 7 апреля", - говорится в заявлении правительства.
В список запрещенных для экспорта в Россию товаров также вошли:
- сталь и изделия из нее;
- алюминий и изделия из него;
- строительные машины (гидравлические экскаваторы, бульдозеры и т. д.);
- двигатели для авиации;
- электрооборудование и его части, радиоаппаратура для навигации, генераторы;
- самолеты и космические аппараты, запчасти для них, а также БПЛА;
- оптическое, фотографическое, измерительное оборудование и детали к нему;
- все игрушки, имеющие колеса, а также сборные модели и макеты, головоломки и пазлы.
Ранее сообщалось, что правительство Японии выделило Украине новый пакет гуманитарной помощи в размере 470 млн долларов. Средства преимущественно пойдут на разминирование территорий и восстановление энергетической системы.
Также ранее японский премьер-министр Фумио Кишида заявил, что Токио выделит 30 миллионов долларов на закупку Украине нелетального вооружения.
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