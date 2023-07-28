Під забороною автомобілі та шини: Японія ввела нові санкції проти Росії

Уряд Японії заборонив в Росію поставки автомобілів з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння понад 1,9 літра.

Про це заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості країни Ясутосі Нісімура, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Крім того, під заборону на ввезення до Росії потрапили покришки для комерційних транспортних засобів – вантажівок та автобусів та ін. "Обмеження набудуть чинності 9 серпня", - заявив міністр економіки. Також нові обмеження стосуються таких товарів, як: гібридні автомобілі та електромобілі, яхти, залізничні локомотиви та склади;

автозамки та автокрісла;

шини для великогабаритних транспортних засобів;

фанера, деревина, макулатура;

цемент, камінь, асфальт, керамічна плитка та блоки;

скляні вироби;

деякі сталеві, мідні, нікелеві, алюмінієві, свинцеві, цинкові вироби;

шерсть, бавовна, штучні тканини, трикотаж, пряжа, вата, а також одяг;

барвники;

фото-або кінематографічний матеріал і т.д. У відомстві наголосили, що точний перелік товарів, що потрапили під обмеження, буде визначено 2 серпня.