Под запретом автомобили и шины: Япония ввела новые санкции против России
Правительство Японии запретило поставки в Россию автомобилей с объемом двигателя внутреннего сгорания свыше 1,9 литра.
Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.
Кроме того, под запрет на ввоз в Россию попали покрышки для коммерческих транспортных средств – грузовиков и автобусов и пр.
"Ограничения вступят в силу 9 августа", - заявил министр экономики.
Также новые ограничения касаются таких товаров, как:
- гибридные автомобили и электромобили, яхты, железнодорожные локомотивы и составы;
- автозамки и автокресла;
- шины для крупногабаритных транспортных средств;
- фанера, древесная масса, макулатура;
- цемент, камень, асфальт, керамическая плитка и блоки;
- стеклянные изделия;
- некоторые стальные, медные, никелевые, алюминиевые, свинцовые, цинковые изделия;
- шерсть, хлопок, искусственные ткани, трикотаж, пряжа, вата, а также б/у одежда;
- красители;
- фото- или кинематографический материал и т. д.
В ведомстве отметили, что точный перечень товаров, попавших под ограничения, будет определен 2 августа.
Санкции Японии против РФ
Ранее мы писали, что Япония ввела дополнительные санкции против России после того, как страны-члены G7 договорились усилить меры по наказанию Москвы за развязанную войну против Украины.
В предыдущий пакет санкций Японии против России вошли запреты на импорт 38 товаров. В перечне санкционной продукции значится алкоголь, древесина, детали двигателей для судов и самолётов и пр.
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