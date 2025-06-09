Кремль заманює африканців фейковими вакансіями на війну проти України, - The Telegraph
Росія заманює африканців обіцянками роботи, а потім кидає на війну в Україну або на заводи дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
У виданні розповіли про випадок 36-річного Жана Онана з Камеруну, який вирушив до Росії у березні - йому пообіцяли добре оплачувану роботу на заводі з виробництва шампунів. У себе вдома він був безробітним, мав трьох дітей і дружину, тому продав усе, що міг, аби купити квиток до Москви.
Але замість роботи його одразу затримали разом із групою іноземців із Бангладешу, Гани, Зімбабве. Їм сказали: не буде ніякого заводу - натомість треба підписати контракт з російською армією і вирушити на фронт в Україну.
Онана, як і сотні (а може, й тисячі) африканців, став жертвою вербування, або обманом, або під тиском. Багатьох заманюють обіцянками зарплат у 1500 доларів і більше, коли вдома вони заробляють 60-70 фунтів на місяць.
У Росії ж на них чекає лише п’ятитижнева підготовка і смерть. Так сталося й з Онаною: під час бойового виходу його бункер накрили обстрілом, усі загинули - вижив тільки він.
Інший випадок - 25-річний Малик Діоп із Сенегалу. Йому теж пообіцяли кухонну роботу за 5700 доларів у Луганську, але вже за тиждень видали автомат і відправили на передову під Торецьком. Побачивши мертвих у лісі та зруйновані тіла в будинках, він злякався, втік і здався українським військовим.
Тим часом у Камеруні соцмережі рясніють постами про зниклих чоловіків, які виїхали до Росії й перестали виходити на зв’язок. Один з акаунтів уже зафіксував щонайменше 67 загиблих камерунців.
Також з’являється інформація, що жінок з Африки обманом наймають на виробництво дронів. Обіцяючи навчання і зарплати, їх влаштовують до компанії в спеціальній економічній зоні "Алабуга" (Єлабуга, схід від Москви).
Однак, жінкам не повідомляли, що вони працюватимуть на військовому об’єкті.
Найманці на війні проти України
Нагадаємо, на боці Росії у війні проти України беруть участь найманці щонайменше з 48 країн.
Також на фронті воюють китайські найманці, завербовані Росією.
Нещодавно російські ЗМІ встановили імена 51 військового з Китаю, які уклали контракт з армією окупантів. Для цього вони летіли до Москви цілеспрямовано.
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