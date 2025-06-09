Кремль заманює африканців фейковими вакансіями на війну проти України, - The Telegraph

Росія заманює африканців обіцянками роботи, а потім кидає на війну в Україну або на заводи дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

У виданні розповіли про випадок 36-річного Жана Онана з Камеруну, який вирушив до Росії у березні - йому пообіцяли добре оплачувану роботу на заводі з виробництва шампунів. У себе вдома він був безробітним, мав трьох дітей і дружину, тому продав усе, що міг, аби купити квиток до Москви.

Але замість роботи його одразу затримали разом із групою іноземців із Бангладешу, Гани, Зімбабве. Їм сказали: не буде ніякого заводу - натомість треба підписати контракт з російською армією і вирушити на фронт в Україну.

Онана, як і сотні (а може, й тисячі) африканців, став жертвою вербування, або обманом, або під тиском. Багатьох заманюють обіцянками зарплат у 1500 доларів і більше, коли вдома вони заробляють 60-70 фунтів на місяць.

У Росії ж на них чекає лише п’ятитижнева підготовка і смерть. Так сталося й з Онаною: під час бойового виходу його бункер накрили обстрілом, усі загинули - вижив тільки він.

Інший випадок - 25-річний Малик Діоп із Сенегалу. Йому теж пообіцяли кухонну роботу за 5700 доларів у Луганську, але вже за тиждень видали автомат і відправили на передову під Торецьком. Побачивши мертвих у лісі та зруйновані тіла в будинках, він злякався, втік і здався українським військовим.

Тим часом у Камеруні соцмережі рясніють постами про зниклих чоловіків, які виїхали до Росії й перестали виходити на зв’язок. Один з акаунтів уже зафіксував щонайменше 67 загиблих камерунців.

Також з’являється інформація, що жінок з Африки обманом наймають на виробництво дронів. Обіцяючи навчання і зарплати, їх влаштовують до компанії в спеціальній економічній зоні "Алабуга" (Єлабуга, схід від Москви).

Однак, жінкам не повідомляли, що вони працюватимуть на військовому об’єкті.

