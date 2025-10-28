Під вогнем і вибухами: десантники показали евакуацію побратима після удару КАБом

Інші операції десантників

Нагадаємо, під час звільнення села Кучерів Яр на Добропільському напрямку, українським десантникам вдалось знайти та евакуювати в безпечне місце місцевих цивільних. Всього було врятовано 10 людей.

Раніше повідомлялося, що 22 жовтня українські військові звільнили село Кучерів Яр від російських окупантів. Під час цієї операції захисники також суттєво поповнили обмінний фонд, взявши в полон понад 50 російських військових.

"Підрозділи Десантно-штурмових військ, зокрема 132 окремого розвідувального батальйону ДШВ ЗСУ, звільнили населений пункт Кучерів Яр на Добропільському напрямку", - зазначили в ДШВ.

