Под огнем и взрывами: десантники показали эвакуацию побратима после удара КАБом

Другие операции десантников

Напомним, во время освобождения села Кучеров Яр на Добропольском направлении, украинским десантникам удалось найти и эвакуировать в безопасное место местных гражданских. Всего было спасено 10 человек.

Ранее сообщалось, что 22 октября украинские военные освободили село Кучеров Яр от российских оккупантов. Во время этой операции защитники также существенно пополнили обменный фонд, взяв в плен более 50 российских военных.

"Подразделения Десантно-штурмовых войск, в частности 132 отдельного разведывательного батальона ДШВ ВСУ, освободили населенный пункт Кучеров Яр на Добропольском направлении", - отметили в ДШВ.

