Головна » Новини » Війна в Україні

Операція під вогнем: десантники евакуювали 10 людей під час звільнення Кучеревого Яру

Україна, Четвер 23 жовтня 2025 15:02
Операція під вогнем: десантники евакуювали 10 людей під час звільнення Кучеревого Яру Фото: військові звільнили Кучерів Яр (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під час звільнення села Кучерів Яр на Донеччині українські десантники провели рятувальну операцію та евакуювали 10 цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Під час звільнення та зачистки населеного пункту Кучерів Яр на Добропільському напрямку, українським десантникам вдалось знайти та евакуювати в безпечне місце місцевих цивільних.

Через повітряну розвідку було доставлено записку з подальшим порядком дій та вказанням місця евакуації. Всього було врятовано 10 людей.

Військові пояснили, що складність роботи була пов’язана з тим, що часто російські окупанти одягаються в цивільних, що значно ускладнює орієнтування.

Попри все, завдяки злагодженим діям штабу та реалізації десатниками, операція була успішною, що дало змогу врятувати людей, які опинилися в біді.

"Свої люди - надважливо. Попри важкі умови боїв та звільнення української землі від російських окупантів", - пояснили військові.

Зауважимо, що вчора, 22 жовтня українські захисники звільнили від російських окупантів село Кучерів Яр. Під час даної операції їм також вдалося значно поповнити обмінний фонд.

Військові розповіли, що під час операції українські захисники взяли в полон понад 50 російських солдатів.

Детальніше про операцію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто додати, що українські воїни з вересня продовжують контрнаступ під Добропіллям.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, захисники змогли звільнити від російських окупантів понад 180 квадратних кілометрів території.

