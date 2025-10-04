UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Під виглядом "ясновидців": харків'яни організували злочинну схему на мільйони гривень

Фото: харків'яни організували злочинну схему на мільйони гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Група харків’ян ошукувала громадян через телеефіри з "ясновидцями". Загалом ділкам вдалось заволодіти близько 6 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, безробітний харків’янин створив злочинну групу, до якої залучив ще трьох мешканців міста – двох чоловіків та жінку. Вони організували схему дистанційного "цілительства" через популярну телепередачу.

Під вигаданими іменами спільники представлялися "ясновидцями" і переконували глядачів перераховувати кошти на підконтрольні рахунки за проведення "обрядів", які начебто мали лікувати тяжкі хвороби, "знімати порчу" та приносити "зцілення".

Жертвами шахрайської схеми стали громадяни з різних регіонів України, серед яких - тяжкохворі та їхні родичі. Загальна сума завданих збитків становить майже 6 млн грн. Отримані гроші учасники групи знімали з банківських карток і розподіляли між собою.

Нагадаємо, раніше у Київські області викрили аферистів, які наживалися на горі родин військових. Шахраї привласнили понад 4 млн гривень, обіцяючи допомогу в пошуку зниклих безвісти чи визволенні полонених.

Також повідомлялось, що поліцейські викрили злочинну групу, яка обманом заволодівала коштами звільнених з полону РФ військовослужбовців. Загальна підтверджена сума збитків становить близько мільйона гривень.

Шахрайська схемаШахраї