Ошукали звільнених з полону: шахраї виманювали кошти в українських військових

Поліцейські викрили злочинну групу, яка обманом заволодівала коштами звільнених з полону РФ військовослужбовців. Загальна підтверджена сума збитків становить близько мільйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Подробиці схеми

Відомо, що шахраї отримували з невстановлених джерел персональні дані колишніх військовополонених і телефонували їм, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів.

Шахраї переконували потерпілих, що на їхні рахунки мали надійти виплати, але через "технічні проблеми" кошти не були зараховані. Для "вирішення питання" шахраї виманювали одноразові коди з SMS, за допомогою яких входили в онлайн-банкінг та отримували повний контроль над рахунками.

Що відомо про підозрюваних

Фігурантами виявилися рідні брати з Одещини, які ніде не працювали та витрачали незаконно отримані кошти на ювелірні вироби, мобільні телефони, техніку та продукти.

Організатор у грудні 2024 року був засуджений за аналогічні злочини до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком, проте перебуваючи на випробувальному терміні, продовжив злочинну діяльність.



Від дій зловмисників постраждали щонайменше 10 українських захисників. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.