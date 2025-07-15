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Ошукали родини полонених: на Київщині викрили багатомільйонну схему шахрайства

Вівторок 15 липня 2025 11:35
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Ошукали родини полонених: на Київщині викрили багатомільйонну схему шахрайства Фото ілюстративне: український військовий (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Київські області викрили аферистів, які наживалися на горі родин військових. Шахраї привласнили понад 4 мільйони гривень, обіцяючи допомогу в пошуку зниклих безвісти чи визволенні полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та прокуратуру Києва.

Деталі справи

За інформацією слідства, чоловік та жінка організували схему шахрайства через закритий Telegram-канал. Вони переконували родини зниклих безвісти або полонених військовослужбовців, що можуть надати інформацію про місцеперебування їхніх рідних і посприяти включенню до “списків на обмін”.

За це вимагали оплату, яку витрачали на власні потреби. Загальна сума, яку їм вдалося отримати від ошуканих сімей, перевищила 4 мільйони гривень.

У прокуратурі підтвердили, що обох підозрюваних вже затримано.

Що загрожує

38-річному чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно, у складі групи осіб, у великих розмірах і під час воєнного стану. Також підозру оголосили 39-річній жінці, яку вважають пособницею у цій схемі.

Про що попередили у Штабі

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими закликають українців не вірити невідомим акаунтам і не передавати гроші в обмін на “допомогу”.

"Жодна державна структура не бере оплату за пошук зниклих чи звільнення військових. Довіряйте лише офіційним джерелам", - наголосили там.

Обмін полоненими між Україною та РФ

У травні цього року в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між Україною та Росією, під час якого сторони узгодили масштабний обмін військовополоненими за схемою "1000 на 1000".

Угоду вдалося реалізувати у три етапи з 23 по 25 травня - це один із найбільших обмінів від початку повномасштабного вторгнення.

Під час другої зустрічі, яка відбулася 2 червня також у Туреччині, було досягнуто нової домовленості - обміняти всіх тяжкопоранених, тяжкохворих військовополонених, а також молодь віком від 18 до 25 років.

У межах цієї угоди від початку червня вже відбулося вісім обмінів: 9, 10, 12, 14, 19, 20, 26 червня та 4 липня. Під час одного з них Україні вдалося повернути додому бійців Збройних сил, Національної гвардії та прикордонників.

Детальніше про це - читайте у репортажі РБК-Україна.

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Київська область Шахрайська схема
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