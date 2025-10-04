Под видом "ясновидящих": харьковчане организовали преступную схему на миллионы гривен

Группа харьковчан обманывала граждан через телеэфиры с "ясновидящими". В общем дельцам удалось завладеть около 6 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, безработный харьковчанин создал преступную группу, к которой привлек еще трех жителей города - двух мужчин и женщину. Они организовали схему дистанционного "целительства" через популярную телепередачу.
Под вымышленными именами сообщники представлялись "ясновидящими" и убеждали зрителей перечислять средства на подконтрольные счета за проведение "обрядов", которые якобы должны были лечить тяжелые болезни, "снимать порчу" и приносить "исцеление".
Жертвами мошеннической схемы стали граждане из разных регионов Украины, среди которых - тяжелобольные и их родственники. Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 6 млн грн. Полученные деньги участники группы снимали с банковских карточек и распределяли между собой.
Напомним, ранее в Киевской области разоблачили аферистов, которые наживались на горе семей военных. Мошенники присвоили более 4 млн гривен, обещая помощь в поиске пропавших без вести или освобождении пленных.
Также сообщалось, что полицейские разоблачили преступную группу, которая обманом завладевала средствами освобожденных из плена РФ военнослужащих. Общая подтвержденная сумма ущерба составляет около миллиона гривен.