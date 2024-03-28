Під виглядом капелана намагався шпигувати за десантниками ЗСУ: затримано "крота" РФ

Правоохоронці затримали "крота" російської розвідки. Чоловік під виглядом капелана намагався шпигувати за десантниками ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Військова контррозвідка Служби безпеки зірвала спроби воєнної розвідки РФ "завести" свого агента до штабу Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ", - інформують у відомстві.
Так, у Києві затримали поплічника російської спецслужби, який під виглядом капелана намагався приєднатися до українських десантників.
Агент хотів "записатися" до однієї з бойових бригад ДШВ, щоб шпигувати за місцями її базування та переміщення у напрямку передової.
Потім фігурант мав встановлювати довірливі відносини з командуванням підрозділів десантно-штурмових військ ЗСУ.
У такий спосіб він сподівався розширити свої "можливості" щодо збору даних про озброєння, робочі плани та бойові операції українських захисників.
"Однак співробітники СБУ своєчасно викрили "крота", встановили його російських кураторів і задокументували їхню розвідувальну активність", йдеться в повідомленні.
Наступним етапом було затримання фігуранта, коли він уже проходив співбесіди у штабі Командування українських десантників щодо "зарахування" до лав ЗСУ.
Затриманим виявився головний спеціаліст одного із департаментів Київської обласної військової адміністрації.
Посадовець був дистанційно завербований кадровим співробітником 317-го розвідувального центру головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ).
Щоб видавати себе за капелана, киянин зробив собі фальшиву "довідку" про нібито належність до парафіян однієї з конфесій.
До цього російська спецслужба давала йому "випробувальні" завдання ще під час його роботи у військовій адміністрації.
Комунікацію з агресором він підтримував через анонімний чат у месенджері.
Під час затримання у зрадника вилучено мобільний телефон із доказами його листування з Російським ГРУ
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
Нещодавно правоохоронці затримали в Харківській області чоловіка, який під час окупації частини регіону допомагав росіянам і здавав їм місцевих патріотів.
Також правоохоронці затримали зрадницю, яка шпигувала за співробітниками Служби безпеки та коригувала удари по Запоріжжю. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення.
Напередодні ми повідомляли, що працівникам СБУ вдалось затримати чоловіка, який планував здати росіянам позиції танків ЗСУ в районі Куп'янська Харківської області.
Днями повідомлялось, що правоохоронці затримали двох агентів ФСБ, які готували ракетні обстріли Київської телевежі, підрозділів Генерального штабу ЗСУ та об'єктів енергетики у трьох областях.
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