Під виглядом капелана намагався шпигувати за десантниками ЗСУ: затримано "крота" РФ

"Військова контррозвідка Служби безпеки зірвала спроби воєнної розвідки РФ "завести" свого агента до штабу Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ", - інформують у відомстві.

Так, у Києві затримали поплічника російської спецслужби, який під виглядом капелана намагався приєднатися до українських десантників.

Хотів втертися в довіру під прикриттям

Агент хотів "записатися" до однієї з бойових бригад ДШВ, щоб шпигувати за місцями її базування та переміщення у напрямку передової.

Потім фігурант мав встановлювати довірливі відносини з командуванням підрозділів десантно-штурмових військ ЗСУ.

У такий спосіб він сподівався розширити свої "можливості" щодо збору даних про озброєння, робочі плани та бойові операції українських захисників.

"Однак співробітники СБУ своєчасно викрили "крота", встановили його російських кураторів і задокументували їхню розвідувальну активність", йдеться в повідомленні.

Затримали на етапі співбесід

Наступним етапом було затримання фігуранта, коли він уже проходив співбесіди у штабі Командування українських десантників щодо "зарахування" до лав ЗСУ.

Затриманим виявився головний спеціаліст одного із департаментів Київської обласної військової адміністрації.

Посадовець був дистанційно завербований кадровим співробітником 317-го розвідувального центру головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ).

Щоб видавати себе за капелана, киянин зробив собі фальшиву "довідку" про нібито належність до парафіян однієї з конфесій.

До цього російська спецслужба давала йому "випробувальні" завдання ще під час його роботи у військовій адміністрації.

Комунікацію з агресором він підтримував через анонімний чат у месенджері.

Затримання та оголошення підозри

Під час затримання у зрадника вилучено мобільний телефон із доказами його листування з Російським ГРУ

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.