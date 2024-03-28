Под видом капеллана пытался шпионить за десантниками ВСУ: задержан "крот" РФ

"Военная контрразведка Службы безопасности сорвала попытки военной разведки РФ "завести" своего агента в штаб Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ", - информируют в ведомстве.

Так, в Киеве задержали приспешника российской спецслужбы, который под видом капеллана пытался присоединиться к украинским десантникам.

Хотел втереться в доверие под прикрытием

Агент хотел "записаться" в одну из боевых бригад ДШВ, чтобы шпионить за местами ее базирования и перемещения в направлении передовой.

Затем фигурант должен был устанавливать доверительные отношения с командованием подразделений десантно-штурмовых войск ВСУ.

Таким образом, он надеялся расширить свои "возможности" по сбору данных о вооружениях, рабочих планах и боевых операциях украинских защитников.

"Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили "крота", установили его российских кураторов и задокументировали их разведывательную активность", - говорится в сообщении.

Задержали на этапе собеседований

Следующим этапом было задержание фигуранта, когда он уже проходил собеседования в штабе Командования украинских десантников по "зачислению" в ряды ВСУ.

Задержанным оказался главный специалист одного из департаментов Киевской областной военной администрации.

Чиновник был дистанционно завербован кадровым сотрудником 317-го разведывательного центра главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ).

Чтобы выдавать себя за капеллана, киевлянин сделал себе фальшивую "справку" о якобы принадлежности к прихожанам одной из конфессий.

До этого российская спецслужба давала ему "испытательные" задачи еще во время работы в военной администрации.

Коммуникацию с агрессором он поддерживал через анонимный чат в мессенджере.

Задержание и объявление подозрения

Во время задержания у предателя изъят мобильный телефон с поличным с Российским ГРУ

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.