Под видом капеллана пытался шпионить за десантниками ВСУ: задержан "крот" РФ

Правоохранители задержали "крота" российской разведки. Мужчина под видом капеллана пытался шпионить за десантниками ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Военная контрразведка Службы безопасности сорвала попытки военной разведки РФ "завести" своего агента в штаб Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ", - информируют в ведомстве.
Так, в Киеве задержали приспешника российской спецслужбы, который под видом капеллана пытался присоединиться к украинским десантникам.
Агент хотел "записаться" в одну из боевых бригад ДШВ, чтобы шпионить за местами ее базирования и перемещения в направлении передовой.
Затем фигурант должен был устанавливать доверительные отношения с командованием подразделений десантно-штурмовых войск ВСУ.
Таким образом, он надеялся расширить свои "возможности" по сбору данных о вооружениях, рабочих планах и боевых операциях украинских защитников.
"Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили "крота", установили его российских кураторов и задокументировали их разведывательную активность", - говорится в сообщении.
Следующим этапом было задержание фигуранта, когда он уже проходил собеседования в штабе Командования украинских десантников по "зачислению" в ряды ВСУ.
Задержанным оказался главный специалист одного из департаментов Киевской областной военной администрации.
Чиновник был дистанционно завербован кадровым сотрудником 317-го разведывательного центра главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ).
Чтобы выдавать себя за капеллана, киевлянин сделал себе фальшивую "справку" о якобы принадлежности к прихожанам одной из конфессий.
До этого российская спецслужба давала ему "испытательные" задачи еще во время работы в военной администрации.
Коммуникацию с агрессором он поддерживал через анонимный чат в мессенджере.
Во время задержания у предателя изъят мобильный телефон с поличным с Российским ГРУ
В настоящее время фигурант сообщен о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Недавно стражи порядка задержали в Харьковской области мужчину, который во время оккупации части региона помогал россиянам и сдавал им местных патриотов.
Также правоохранители задержали предательницу, которая шпионила за сотрудниками Службы безопасности и корректировала удары по Запорожью. Теперь ей грозит пожизненное заключение.
Накануне мы сообщали, что работникам СБУ удалось задержать мужчину, планировавшего сдать россиянам позиции танков ВСУ в районе Купянска Харьковской области.
На днях сообщалось, что правоохранители задержали двух агентов ФСБ, готовивших ракетные обстрелы Киевской телебашни, подразделений Генерального штаба ВСУ и объектов энергетики в трех областях.
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