Под Варшавой перевернулся автобус с украинцами, много пострадавших
Неподалеку от варшавского аэропорта имени Фридерика Шопена произошли две серьезные аварии. В одной из них перевернулся автобус, в котором находились украинцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
ДТП произошло на скоростной автомагистрали S2.
Как пишет издание, сначала автобус междугороднего сообщения, перевозивший 26 человек, среди которых были граждане Украины и Беларуси, перевернулся на бок на съезде с S2 на S7 возле Пулавской развязки после того, как наехал на энергетический барьер.
Фото: под Варшавой перевернулся автобус с украинцами, много пострадавших (Facebook-страница OSP Raszyn)
Вторая же авария произошла уже после приезда спасателей - грузовик врезался в автомобиль Добровольной пожарной бригады "Давиди". В результате нее ранения получили оба водителя.
По словам репортера RMF FM, всего в больницу попали 16 человек, среди которых есть ребенок. По состоянию на сейчас известно о двух тяжелораненых. Позже представитель Министерства внутренних дел и администрации Яцен Добжинский подтвердил эту информацию.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как в конце 2024-го на востоке Египта произошло ДТП, в котором перевернулся автобус с туристами. Тогда же в результате аварии ранения получили более 40 человек, среди которых были украинцы.
В частности, в начале 2025-го на территории Молдовы перевернулся рейсовый автобус, который ехал из Киева в Кишинев.
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