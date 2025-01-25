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У Молдові потрапив в аварію автобус Київ-Кишинів, є постраждалі

Молдова, Субота 25 січня 2025 22:50
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У Молдові потрапив в аварію автобус Київ-Кишинів, є постраждалі Фото: автобус потрапив у ДТП в Молдові (facebook.com/politiarepubliciimoldova)
Автор: Дмитро Левицький

Рейсовий автобус, який їхав з Києва до Кишинева, потрапив в аварію на території Молдови. В результаті інциденту є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдовське агентство NewsMaker.

Аварія сталася поблизу села Пересечине за 30 кілометрів до Кишинева, розповіла молдовському агентству прес-секретар районної поліції Олена Беетреу.

За словами однієї з пасажирів автобуса, водій заснув за кермом та не впорався з керуванням. Через це автобус з'їхав з траси. У поліції ж кажуть, що обставини аварії встановлюються, однак розповіли, що автобус врізався в металеву огорожу і дорожній знак, а потім з'їхав із проїжджої частини.

В аварії, за даними поліції, постраждали двоє пасажирів автобуса - чоловік і жінка. Їх доправили в лікарню для надання допомоги. Водія автобуса перевірили на алкоголь. Він був тверезий.

Нагадаємо, минулого тижня в Німеччині сталася аварія з автобусом компанії Flixbus. Автобус із 13 пасажирами прямував з Берліна до польського Щецина, коли з'їхав з дороги і перекинувся. Попередньо, аварія сталась через погану погоду.

Німецькі ЗМІ писали, що в результаті цієї аварії загинула громадянка України. Однак в українському МЗС тоді не підтвердили цю інформацію, оскільки на той час ще не відбулося упізнання тіла.

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Київ ДТП Молдова Кишинев Автобуси
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