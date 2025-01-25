У Молдові потрапив в аварію автобус Київ-Кишинів, є постраждалі

Рейсовий автобус, який їхав з Києва до Кишинева, потрапив в аварію на території Молдови. В результаті інциденту є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдовське агентство NewsMaker.

Аварія сталася поблизу села Пересечине за 30 кілометрів до Кишинева, розповіла молдовському агентству прес-секретар районної поліції Олена Беетреу. За словами однієї з пасажирів автобуса, водій заснув за кермом та не впорався з керуванням. Через це автобус з'їхав з траси. У поліції ж кажуть, що обставини аварії встановлюються, однак розповіли, що автобус врізався в металеву огорожу і дорожній знак, а потім з'їхав із проїжджої частини. В аварії, за даними поліції, постраждали двоє пасажирів автобуса - чоловік і жінка. Їх доправили в лікарню для надання допомоги. Водія автобуса перевірили на алкоголь. Він був тверезий.