Під ударом важливий завод ворога. У РФ поскаржилися на масштабну атаку дронів

Атака БпЛА

Найбільше БПЛА зафіксували над Бєлгородською (56) та Воронезькою (25) областями. Решта - у Владімірській, Калузькій, Тульській, Липецькій та Ростовській.

Паралельно із цим мешканці Мурома повідомляли про вибухи на території місцевого заводу, а в Липецьку запровадили "червоний" рівень небезпеки.

Муром

За словами губернатора Владімірської області, в Муромі внаслідок атаки пошкоджено три будівлі в промзоні.

Постраждалих немає, але проводилася евакуація. Також повідомляється про лісову пожежу в Липецькій області після падіння уламків одного з БПЛА.

Зокрема, в місті Муром дрони влучили по місцевому приладобудівному заводу.

Аеропорти

Через загрозу повторних атак було закрито аеропорти Нижнього Новгорода, Саратова, Тамбова та Калуги. У низці регіонів працювали системи оповіщення, а місцева влада просила жителів залишатися в укриттях.

Російські силовики заявляють про «успішну роботу ППО» та відсутність руйнувань, але часті тривоги, сирени, пожежі й обмеження роботи аеропортів дедалі частіше свідчать про протилежне.