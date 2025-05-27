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Під ударом важливий завод ворога. У РФ поскаржилися на масштабну атаку дронів

Фото: Росію атакували майже 100 дронів (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У ніч на 27 травня Росію атакували невідомі дрони. За інформацією Міноборони РФ, протиповітряна оборона нібито знищила 99 БпЛА у семи регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA та російські Telegram-канали.

Атака БпЛА

Найбільше БПЛА зафіксували над Бєлгородською (56) та Воронезькою (25) областями. Решта - у Владімірській, Калузькій, Тульській, Липецькій та Ростовській.

Паралельно із цим мешканці Мурома повідомляли про вибухи на території місцевого заводу, а в Липецьку запровадили "червоний" рівень небезпеки.

Муром

За словами губернатора Владімірської області, в Муромі внаслідок атаки пошкоджено три будівлі в промзоні.

Постраждалих немає, але проводилася евакуація. Також повідомляється про лісову пожежу в Липецькій області після падіння уламків одного з БПЛА.

Зокрема, в місті Муром дрони влучили по місцевому приладобудівному заводу.

Аеропорти

Через загрозу повторних атак було закрито аеропорти Нижнього Новгорода, Саратова, Тамбова та Калуги. У низці регіонів працювали системи оповіщення, а місцева влада просила жителів залишатися в укриттях.

Російські силовики заявляють про «успішну роботу ППО» та відсутність руйнувань, але часті тривоги, сирени, пожежі й обмеження роботи аеропортів дедалі частіше свідчать про протилежне.

 

Москва під атакою дронів

Раніше ми писали про те, що у ніч на 6 травня ударні БпЛА атакували Москву, Підмосков'я і чотири регіони країни. В московських аеропортах оголошували план "Килим". Вдень 6 травня також були виявлені безпілотники, що летіли вбік російської столиці.

Наступної ночі, 7 травня, Москву також атакували дрони. Тоді теж низка аеропортів запроваджувала план "Килим" а в регіоні було чути вибухи.

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Російська ФедераціяАтака дронів