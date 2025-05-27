Под ударом важный завод врага. В РФ пожаловались на масштабную атаку дронов

Атака БпЛА

Больше всего БПЛА зафиксировали над Белгородской (56) и Воронежской (25) областями. Остальные - во Владимирской, Калужской, Тульской, Липецкой и Ростовской.

Параллельно с этим жители Мурома сообщали о взрывах на территории местного завода, а в Липецке ввели "красный" уровень опасности.

Муром

По словам губернатора Владимирской области, в Муроме в результате атаки повреждены три здания в промзоне.

Пострадавших нет, но проводилась эвакуация. Также сообщается о лесном пожаре в Липецкой области после падения обломков одного из БПЛА.

В частности, в городе Муром дроны попали по местному приборостроительному заводу.

Аэропорты

Из-за угрозы повторных атак были закрыты аэропорты Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Калуги. В ряде регионов работали системы оповещения, а местные власти просили жителей оставаться в укрытиях.

Российские силовики заявляют об "успешной работе ПВО" и отсутствии разрушений, но частые тревоги, сирены, пожары и ограничения работы аэропортов все чаще свидетельствуют об обратном.