Под ударом сухарики и чипсы. РФ в третий раз за год атаковала склады Star Brands в Павлограде

Российские войска в третий раз за год ударным дроном атаковали склады продовольственной компании Star Brands в Павлограде Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сегодня ночью около 2.20 утра по складу Star Brands в Павлограде попали 2 вражеских "Шахеды". Всего в районе было пять БпЛА, три из которых были сбиты. В результате прямого попадания возникло возгорание, склад серьезно поврежден", - отметили в компании.

Также сообщается, что на данный момент пожар полностью ликвидирован, уже есть предварительная оценка масштабов разрушения - пострадало около 5,5 тыс кв. метров территории складского комплекса.

Среди брендов компании - сухарики Flint, орешки Big Bob, макаронные изделия La Pasta, семечки "Сан Саныч", мука "Хуторок" и еще десяток торговых марок.

Предыдущие удары по складам компании

В апреле 2025 года два беспилотника типа Shahed попали в главный склад готовой продукции компании в Синельниковском районе Днепропетровской области. Тогда было уничтожено более 6 500 кв. метров помещений, а убытки превысили 30 млн гривен.

В ноябре 2025 года враг атаковал складской комплекс в Павлограде, что привело к потере 11 000 кв. метров площадей. В результате прямого попадания и пожара полностью выгорели запасы сырья и готовой продукции предприятий "Снек Продакшн" и "Клуб Чипсов".