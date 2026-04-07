Под ударом сухарики и чипсы. РФ в третий раз за год атаковала склады Star Brands в Павлограде
Российские войска в третий раз за год ударным дроном атаковали склады продовольственной компании Star Brands в Павлограде Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
"Сегодня ночью около 2.20 утра по складу Star Brands в Павлограде попали 2 вражеских "Шахеды". Всего в районе было пять БпЛА, три из которых были сбиты. В результате прямого попадания возникло возгорание, склад серьезно поврежден", - отметили в компании.
Также сообщается, что на данный момент пожар полностью ликвидирован, уже есть предварительная оценка масштабов разрушения - пострадало около 5,5 тыс кв. метров территории складского комплекса.
Среди брендов компании - сухарики Flint, орешки Big Bob, макаронные изделия La Pasta, семечки "Сан Саныч", мука "Хуторок" и еще десяток торговых марок.
Предыдущие удары по складам компании
В апреле 2025 года два беспилотника типа Shahed попали в главный склад готовой продукции компании в Синельниковском районе Днепропетровской области. Тогда было уничтожено более 6 500 кв. метров помещений, а убытки превысили 30 млн гривен.
В ноябре 2025 года враг атаковал складской комплекс в Павлограде, что привело к потере 11 000 кв. метров площадей. В результате прямого попадания и пожара полностью выгорели запасы сырья и готовой продукции предприятий "Снек Продакшн" и "Клуб Чипсов".
Россияне атакуют склады с продуктами
Российские войска периодически атакуют склады и производство продуктов. Так, в результате ракетного удара по Киеву в ночь на 25 ноября был серьезно поврежден логистический центр сети супермаркетов NOVUS площадью более 50 тысяч квадратных метров.
Также ранее россияне ракетой ударили по складу супермаркета АТБ. Вследствие вражеской атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.