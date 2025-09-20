ua en ru
Росіяни вдарили ракетою по складу АТБ у Дніпрі

Дніпро, Субота 20 вересня 2025 15:56
UA EN RU
Фото: Росія атакувала склад АТБ у Дніпрі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко, Данило Крамаренко

Росія атакувала склад супермаркету АТБ у Дніпрі у суботу, 20 вересня. Окупанти вдарили ракетою.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив начальник управління із корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко.

За його словами, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на складі.

"Одна з ракет під час обстрілу Дніпра поцілила у наш склад. Виникла пожежа, яка на зараз вже ліквідована, понівечено декілька вантажних авто компанії. На щастя, ніхто із співробітників не постраждав", - зазначив Демченко.

У мережі також поширили кадри наслідків ракетного удару по складу АТБ у Дніпрі.

Удар по Дніпру

В ніч на 20 вересня росіяни вдарили по Дніпро. Як відомо, ракета з касетним боєприпасом влучила у житловий будинок.

У Нацполіції зазначили, росіяни били по житловій забудові у спальному районі міста. Внаслідок атаки є загиблий, також три десятки поранених.

За інформацією місцевих ЗМІ, попередньо, окупанти вдарили ракетою Х-101, яка вибухнула у повітрі.

Всього цієї ночі РФ атакувала Україну 40 ракетами та 579 дронами. Під ударом були Миколаїв, Павлоград, Чернігівська, Одеська та Хмельницька області. Детальніше про наслідки нічної атаки - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

