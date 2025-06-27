Під ударом Старокостянтинів. РФ вночі випустила сотні дронів, "Кинджали" та "Калібри"
У ніч на 27 червня, Російська Федерація (РФ) запустила проти України 371 засіб повітряного нападу. Основним напрямком удару було місто Старокостянтинів, Хмельницької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час атаки терористи запустили:
- 363 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори із напрямків російських міст Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ;
- дві аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із Рязанської області, Росія;
- шість крилатих ракет "Калібр" з акваторії Каспійського моря.
До відбиття повітряного нападу були залучені:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем;
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:30, згідно з попередніми даними, протиповітряна оборона (ППО) України знешкодила 365 засобів повітряного нападу, серед яких:
- 217 були збиті вогневими засобами: 211 дронів та шість "Калібрів";
- 148 дронів були локаційно втрачені.
"Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях", - додають Повітряні сили.
Обстріл України з боку Росії
Від початку війни російські терористи регулярно обстрілюють територію України з різних типів ракет, артилерії, керованих авіаційних бомб (КАБів) та БпЛА. До нічних атак ворог вдається фактично щоночі, що створює серйозну загрозу для звичайних громадян.
Цієї ночі росіяни масовано атакували Київську область. Наслідки атаки були зафіксовані у трьох районах.
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