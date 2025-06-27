Під ударом Старокостянтинів. РФ вночі випустила сотні дронів, "Кинджали" та "Калібри"

У ніч на 27 червня, Російська Федерація (РФ) запустила проти України 371 засіб повітряного нападу. Основним напрямком удару було місто Старокостянтинів, Хмельницької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

"Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях", - додають Повітряні сили.

Станом на 09:30, згідно з попередніми даними, протиповітряна оборона (ППО) України знешкодила 365 засобів повітряного нападу, серед яких:

До відбиття повітряного нападу були залучені:

Під час атаки терористи запустили:

Обстріл України з боку Росії

Від початку війни російські терористи регулярно обстрілюють територію України з різних типів ракет, артилерії, керованих авіаційних бомб (КАБів) та БпЛА. До нічних атак ворог вдається фактично щоночі, що створює серйозну загрозу для звичайних громадян.

Цієї ночі росіяни масовано атакували Київську область. Наслідки атаки були зафіксовані у трьох районах.

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