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Под ударом Староконстантинов. РФ ночью выпустила сотни дронов, "Кинжалы" и "Калибры"

Пятница 27 июня 2025 10:16
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Под ударом Староконстантинов. РФ ночью выпустила сотни дронов, "Кинжалы" и "Калибры" Иллюстративное фото: РФ ночью выпустила сотни дронов, "Кинжалы" и "Калибры" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 27 июня, Российская Федерация (РФ) запустила против Украины 371 средство воздушного нападения. Основным направлением удара был город Староконстантинов, Хмельницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время атаки террористы запустили:

  • 363 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed и дроны-имитаторы с направлений российских городов Курск, Шаталово, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск;
  • две аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" из Рязанской области, Россия;
  • шесть крылатых ракет "Калибр" из акватории Каспийского моря.

К отражению воздушного нападения были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30, согласно предварительным данным, противовоздушная оборона (ПВО) Украины обезвредила 365 средств воздушного нападения, среди которых:

  • 217 были сбиты огневыми средствами: 211 дронов и шесть "Калибров";
  • 148 дронов были локально потеряны.

"Зафиксировано прямые попадания средств воздушного нападения противника в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях", - добавляют Воздушные силы.

Обстрел Украины со стороны России

С начала войны российские террористы регулярно обстреливают территорию Украины из различных типов ракет, артиллерии, управляемых авиационных бомб (КАБов) и БпЛА. К ночным атакам враг прибегает фактически каждую ночь, что создает серьезную угрозу для обычных граждан.

Этой ночью россияне массированно атаковали Киевскую область. Последствия атаки были зафиксированы в трех районах.

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