Нічна атака на Київську область: наслідки фіксуються у трьох районах, є поранений

У ніч на 27 червня ворог масовано атакував Київську область за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та ракет. Наслідки фіксуються у трьох районах регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Миколи Калашника.

Також є пошкодження приватного будинку.

Поранення отримав чоловік 1963 року народження. Медичну допомогу йому надали на місці.

"Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Оперативні служби продовжують роботи над фіксацією та ліквідацією наслідків ворожої атаки", - розповів голова ОВА.

За словами Калашника, в області вночі працювала протиповітряна оборона. Є збиті ворожі цілі.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно обстрілює територію України, застосовуючи ракети різних типів, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) та безпілотники. Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу звичайним громадянам.

До атак дронами терористи вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 26 червня росіяни запустили проти України 41 безпілотний літальний апарат.

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