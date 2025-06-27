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Нічна атака на Київську область: наслідки фіксуються у трьох районах, є поранений

П'ятниця 27 червня 2025 09:27
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Нічна атака на Київську область: наслідки фіксуються у трьох районах, є поранений Ілюстративне фото: в ОВА розповіли про наслідки обстрілу Київської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 27 червня ворог масовано атакував Київську область за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та ракет. Наслідки фіксуються у трьох районах регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Миколи Калашника.

За словами Калашника, в області вночі працювала протиповітряна оборона. Є збиті ворожі цілі.

Загалом наслідки зафіксовано у трьох районах області.

"Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Оперативні служби продовжують роботи над фіксацією та ліквідацією наслідків ворожої атаки", - розповів голова ОВА.

Фастівський район

Поранення отримав чоловік 1963 року народження. Медичну допомогу йому надали на місці.

Також є пошкодження приватного будинку.

Бориспільський район

Внаслідок атак пошкоджено приватний будинок.

Білоцерківський район

Пошкодження отримали шиномонтаж й п'ять автомобілів.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно обстрілює територію України, застосовуючи ракети різних типів, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) та безпілотники. Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу звичайним громадянам.

До атак дронами терористи вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 26 червня росіяни запустили проти України 41 безпілотний літальний апарат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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