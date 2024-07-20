Під ударом п'ять областей. РФ атакувала Україну ракетами і дронами: як відпрацювала ППО

Що ще відомо про нічну атаку

В ніч на 20 липня у Київській області працювала протиповітряна оборона. Влада столиці повідомила, що у Соломʼянському районі Києва впали фрагменти ворожого дрона.

Також росіяни атакували Полтавську область, пошкодження інфраструктури є у двох районах.

Крім того, окупанти вчергове атакували об'єкти енергетики в Україні. Зокрема, була атакована енергетика у Сумській та Чернінывській областях.

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