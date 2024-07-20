Под ударом пять областей. РФ атаковала Украину ракетами и дронами: как отработала ПВО

Что еще известно о ночной атаке

В ночь на 20 июля в Киевской области работала противовоздушная оборона. Власти столицы сообщили, что в Соломенском районе Киева упали фрагменты вражеского дрона.

Также россияне атаковали Полтавскую область, есть повреждения инфраструктуры есть в двух районах.

Кроме того, оккупанты в очередной раз атаковали объекты энергетики в Украине. В частности, была атакована энергетика в Сумской и Черниговской областях.

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