Під ударом основа енергосистеми: Україна після атаки РФ терміново просить допомогу Польщі

За словами міністра, російські удари були спрямовані по підстанціях та повітряних лініях напругою 750 кВ і 330 кВ, які є ключовими елементами української енергомережі.

Також ворог атакував об’єкти генерації, зокрема Бурштинську ТЕС та Добротвірську ТЕС.

Через пошкодження інфраструктури в Україні застосовано 4,5–5 черг графіків аварійних відключень, а в східних і північних областях - додаткові спеціальні графіки.

Для безпеки енергосистеми персонал атомних електростанцій тимчасово розвантажив енергоблоки.

Диспетчер "Укренерго" вже активував запит на аварійну допомогу від Польщі, щоб стабілізувати роботу енергосистеми.