Под ударом основа энергосистемы: Украина после атаки РФ срочно просит помощи Польши

Иллюстративное фото: Украина срочно обратилась к Польше за помощью из-за проблем с энергетикой (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские войска осуществили массированную атаку на ключевые объекты энергетической инфраструктуры Украины, под ударом оказались магистральные подстанции, линии электропередач и тепловые электростанции. Украина обратилась за аварийной помощью к Польше.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Читайте также: В Киеве и большинстве областей ввели экстренные отключения света, РФ повредила энергетику

По словам министра, российские удары были направлены по подстанциям и воздушным линиям напряжением 750 кВ и 330 кВ, которые являются ключевыми элементами украинской энергосети.

Также враг атаковал объекты генерации, в частности Бурштынскую ТЭС и Добротворскую ТЭС.

Из-за повреждения инфраструктуры в Украине применены 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях - дополнительные специальные графики.

Для безопасности энергосистемы персонал атомных электростанций временно разгрузил энергоблоки.

Диспетчер "Укрэнерго" уже активировал запрос на аварийную помощь от Польши, чтобы стабилизировать работу энергосистемы.

 

Атака на энергосистему 7 февраля

В ночь на 7 февраля Россия осуществила массированную атаку на энергетическую систему Украины, применив ударные дроны и крылатые ракеты. Под обстрелами оказались также западные регионы - сообщалось об атаках на Волыни, Львовщине, Ивано-Франковщине и в районе Ровно.

По данным Воздушных сил и местных властей, ракеты на западе страны фиксировали как минимум в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Основной целью врага, по предварительным сообщениям, стали теплоэлектростанции. В частности, под удар могла попасть Бурштынская ТЭС, однако официальные детали относительно последствий атаки пока уточняются.

