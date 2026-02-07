Под ударом основа энергосистемы: Украина после атаки РФ срочно просит помощи Польши

Российские войска осуществили массированную атаку на ключевые объекты энергетической инфраструктуры Украины, под ударом оказались магистральные подстанции, линии электропередач и тепловые электростанции. Украина обратилась за аварийной помощью к Польше.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.
По словам министра, российские удары были направлены по подстанциям и воздушным линиям напряжением 750 кВ и 330 кВ, которые являются ключевыми элементами украинской энергосети.
Также враг атаковал объекты генерации, в частности Бурштынскую ТЭС и Добротворскую ТЭС.
Из-за повреждения инфраструктуры в Украине применены 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях - дополнительные специальные графики.
Для безопасности энергосистемы персонал атомных электростанций временно разгрузил энергоблоки.
Диспетчер "Укрэнерго" уже активировал запрос на аварийную помощь от Польши, чтобы стабилизировать работу энергосистемы.
В ночь на 7 февраля Россия осуществила массированную атаку на энергетическую систему Украины, применив ударные дроны и крылатые ракеты. Под обстрелами оказались также западные регионы - сообщалось об атаках на Волыни, Львовщине, Ивано-Франковщине и в районе Ровно.
По данным Воздушных сил и местных властей, ракеты на западе страны фиксировали как минимум в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.
Основной целью врага, по предварительным сообщениям, стали теплоэлектростанции. В частности, под удар могла попасть Бурштынская ТЭС, однако официальные детали относительно последствий атаки пока уточняются.