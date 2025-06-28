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Під ударом Одеса: скільки дронів РФ випустила по Україні цієї ночі

Фото: РФ за ніч випустила по Україні 23 дрони (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія випустила по Україні 23 безпілотники в ніч на 28 червня. Основний напрямок удару ворога - Одеська область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Окупанти запускали ударні дрони та безпілотники-імітатори з двох напрямків - Приморсько-Ахтарська та Чауди у Криму.

Сили ППО знешкодили 22 дрони (21 - збили, 1 - локаційно втрачений/подавлений РЕБ). 

Як зазначили Повітряні сили ЗСУ, основний напрямок удару - Одеська область. Зафіксовано влучання ударного БпЛА противника в одній локації (м.Одеса), а також падіння збитих - на восьми локаціях.

 

Удар по Одесі

В ніч на 28 червня росіяни вдарили по Одесі "Шахедами". Під ворожий удар потрапив 21-поверховий будинок.

Внаслідок влучання виникла пожежа на поверхах з сьомого по дев'ятий. Люди опинились заблокованими у квартирах. Бійцям ДСНС вдалося врятувати п'ятьох осіб, серед яких маленька дитина..

Станом на ранок відомо про двох жертв в Одесі - загинуло подружжя. За даними ОВА, кількість постраждалих зросла до 14 осіб. Серед поранених троє дітей.

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ОдесаППОВійна в УкраїніАтака дронів