Под ударом Одесса: сколько дронов РФ выпустила по Украине этой ночью

Удар по Одессе

В ночь на 28 июня россияне ударили по Одессе "Шахедами". Под вражеский удар попал 21-этажный дом.

В результате попадания возник пожар на этажах с седьмого по девятый. Люди оказались заблокированными в квартирах. Бойцам ГСЧС удалось спасти пять человек, среди которых маленький ребенок.

По состоянию на утро известно о двух жертвах в Одессе - погибли супруги. По данным ОВА, количество пострадавших возросло до 14 человек. Среди раненых трое детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.