Под ударом Москва и не только. Все детали крупнейшей атаки дронов по РФ (фото, видео)

В России жалуются на самую большую атаку дронов с момента войны. Под основным ударом была Москва и Подмосковье, а в Рязанской области под прицелом был военный аэродром "Дягилево".

РБК-Украина в материале собрало все, что известно о масштабной атаке на РФ.

Обновлено 10:05. До двух выросло число погибших в Московской области РФ.

Атака началась около четырех часов утра по местному времени. Под основным массивом ударов оказались Москва и Подмосковье. Но о так называемой работе систем ПВО сообщали в Курской, Липецкой, Брянской, Белгородской и Рязанской областях.

Российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на очевидцев пишет, что целью атаки в Рязанской области мог стать военный аэродром "Дягилево". Всего ночью Минобороны РФ насчитало 337 "сбитых" дронов.

Москва и Подмосковье

Из-за массированного "хлопка" россияне ввели режим "ковер" (предусматривает временные ограничения на прилет и вылет самолетов) во всех столичных аэропортах. Речь идет об аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово.

Что касается последнего, то дрон упал неподалеку от аэропорта. По информации прокремлевских СМИ, дрон упал на территорию дистрибьюторского центра в Домодедово под названием "Мираторга". Один ее сотрудник (охранник) погиб, а еще трое ранены. Там на территории парковки вспыхнул пожар.

Кроме того, из-за повреждения железнодорожных путей были отменены некоторые поезда через станцию Домодедово.

Также обломки сбитых дронов попали в многоэтажки, частные дома, автомобили. В частности, было шумно в городе Видное (там обломки рухнули на ЖК) и поселках Высокий Берег и Александровка (Московская область). В Москве также падали обломки, в частности на Домодедовской улице. Еще один дрон попал в многоэтажку в городе Раменском и врезался в коттедж.

Кроме того, обломки дрона, пишет Mash, также упали в лесопарк в московском районе Капотня, где находится НПЗ "Газпромнефти".

Мэр Москвы Сергей Собянин едва ли не всю ночь "оповещал" о так называемом "сбитии" дронов, которые постоянно подлетали в город. По его словам, на подлете к Москве якобы было сбито 73 беспилотника.

"Отражена самая массовая атака вражеских БПЛА на Москву. На подлете к Москве сбито 74 БПЛА, на разных рубежах всего сотни боевых беспилотников", - написал Собянин.

О пострадавших в Москве он не сообщил. Однако подтвердил падение обломков беспилотников в Раменском, Домодедово и на Домодедовской улице.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сначала он сообщил об одном погибшем и трех пострадавших, но позже количество раненых возросло до 20. По его словам, в Московской области было повреждено как минимум семь квартир.

Другие регионы РФ

В российском Минобороны заявили, что эта атака стала самой массовой в 2025 году. По данным вражеского ведомства, над Подмосковьем "уничтожен" 91 дрон, 38 над Брянской областью, 25 над Белгородской. Еще 22 БПЛА сбиты над Рязанской областью, 10 над Калужской, по 8 - над Липецкой и Орловской областями.

Также шесть дронов уничтожено над Воронежской областью, еще три - над Нижегородской. Больше всего БПЛА, по словам россиян, за минувшую ночь было сбито над Курской областью - 126.

Примечательно, что руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщал, что этой ночью беспилотники били по Курской области, где войска РФ перешли в последнее время в активное наступление.

Также, Коваленко подтвердил, что под ударом была Москва, а также военный аэродром в "Дягилево" в Рязанской области РФ.

Об одном раненом сообщается в Липецкой области. Как рассказал губернатор региона Игорь Артамонов, "пострадавший специально остановился, чтобы посмотреть на беспилотник".

Тем временем в Белгородской области после атаки беспилотников без электричества остались 36 населенных пунктов Краснояружского и Ракитянского района. В селе Валуйки вспыхнул жилой дом

Кроме того, в Калужской области после падения дрона вспыхнуло здание, в жилом доме выбило стекла.

Особенностью этой атаки, судя по кадрам, которые распространяют россияне в сети является то, что на этот раз было много повреждений среди гражданских объектов, в частности жилых домов. Это именно то, что совершают оккупанты против Украины каждую ночь, запуская свои беспилотники и ракеты по мирным украинским городам.

Цинично, что Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье "террористический акт". Хотя сама террористическая Россия каждую ночь направляет свои ударные беспилотники по домам, а также наносит массированные комбинированные удары по критической инфраструктуре Украины, в частности по объектам энергетики.