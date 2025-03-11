Под ударом Москва и не только. Все детали крупнейшей атаки дронов по РФ (фото, видео)
В России жалуются на самую большую атаку дронов с момента войны. Под основным ударом была Москва и Подмосковье, а в Рязанской области под прицелом был военный аэродром "Дягилево".
РБК-Украина в материале собрало все, что известно о масштабной атаке на РФ.
Обновлено 10:05. До двух выросло число погибших в Московской области РФ.
Атака началась около четырех часов утра по местному времени. Под основным массивом ударов оказались Москва и Подмосковье. Но о так называемой работе систем ПВО сообщали в Курской, Липецкой, Брянской, Белгородской и Рязанской областях.
Российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на очевидцев пишет, что целью атаки в Рязанской области мог стать военный аэродром "Дягилево". Всего ночью Минобороны РФ насчитало 337 "сбитых" дронов.
Москва и Подмосковье
Из-за массированного "хлопка" россияне ввели режим "ковер" (предусматривает временные ограничения на прилет и вылет самолетов) во всех столичных аэропортах. Речь идет об аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово.
Что касается последнего, то дрон упал неподалеку от аэропорта. По информации прокремлевских СМИ, дрон упал на территорию дистрибьюторского центра в Домодедово под названием "Мираторга". Один ее сотрудник (охранник) погиб, а еще трое ранены. Там на территории парковки вспыхнул пожар.
Кроме того, из-за повреждения железнодорожных путей были отменены некоторые поезда через станцию Домодедово.
Также обломки сбитых дронов попали в многоэтажки, частные дома, автомобили. В частности, было шумно в городе Видное (там обломки рухнули на ЖК) и поселках Высокий Берег и Александровка (Московская область). В Москве также падали обломки, в частности на Домодедовской улице. Еще один дрон попал в многоэтажку в городе Раменском и врезался в коттедж.
Кроме того, обломки дрона, пишет Mash, также упали в лесопарк в московском районе Капотня, где находится НПЗ "Газпромнефти".
Мэр Москвы Сергей Собянин едва ли не всю ночь "оповещал" о так называемом "сбитии" дронов, которые постоянно подлетали в город. По его словам, на подлете к Москве якобы было сбито 73 беспилотника.
"Отражена самая массовая атака вражеских БПЛА на Москву. На подлете к Москве сбито 74 БПЛА, на разных рубежах всего сотни боевых беспилотников", - написал Собянин.
О пострадавших в Москве он не сообщил. Однако подтвердил падение обломков беспилотников в Раменском, Домодедово и на Домодедовской улице.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сначала он сообщил об одном погибшем и трех пострадавших, но позже количество раненых возросло до 20. По его словам, в Московской области было повреждено как минимум семь квартир.
Другие регионы РФ
В российском Минобороны заявили, что эта атака стала самой массовой в 2025 году. По данным вражеского ведомства, над Подмосковьем "уничтожен" 91 дрон, 38 над Брянской областью, 25 над Белгородской. Еще 22 БПЛА сбиты над Рязанской областью, 10 над Калужской, по 8 - над Липецкой и Орловской областями.
Также шесть дронов уничтожено над Воронежской областью, еще три - над Нижегородской. Больше всего БПЛА, по словам россиян, за минувшую ночь было сбито над Курской областью - 126.
Примечательно, что руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщал, что этой ночью беспилотники били по Курской области, где войска РФ перешли в последнее время в активное наступление.
Также, Коваленко подтвердил, что под ударом была Москва, а также военный аэродром в "Дягилево" в Рязанской области РФ.
Об одном раненом сообщается в Липецкой области. Как рассказал губернатор региона Игорь Артамонов, "пострадавший специально остановился, чтобы посмотреть на беспилотник".
Тем временем в Белгородской области после атаки беспилотников без электричества остались 36 населенных пунктов Краснояружского и Ракитянского района. В селе Валуйки вспыхнул жилой дом
Кроме того, в Калужской области после падения дрона вспыхнуло здание, в жилом доме выбило стекла.
Особенностью этой атаки, судя по кадрам, которые распространяют россияне в сети является то, что на этот раз было много повреждений среди гражданских объектов, в частности жилых домов. Это именно то, что совершают оккупанты против Украины каждую ночь, запуская свои беспилотники и ракеты по мирным украинским городам.
Цинично, что Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье "террористический акт". Хотя сама террористическая Россия каждую ночь направляет свои ударные беспилотники по домам, а также наносит массированные комбинированные удары по критической инфраструктуре Украины, в частности по объектам энергетики.
Ранее самой масштабной атакой беспилотников по российским регионам была атака 14 января, тогда Минобороны отчиталось о 180 "сбитых" дронов. В частности под ударом тоже было Подмосковье.
Напомним, что только за прошлый год украинские Силы беспилотных систем провели около 130 операций, а украинские беспилотники поразили 377 объектов на территории РФ.
Как рассказывал главком Александр Сырский, дистанция поражения Deep Strike вглубь территории РФ уже достигла 1,7 тысячи км, и Украина продолжает готовить новые дальнобойные средства.
"Бьем врага на расстоянии, наращиваем удары по его территории. Воинские части, арсеналы, склады хранения, цеха предприятий ВПК, нефтеперерабатывающие заводы, другие энергетические и логистические объекты, которые Россия использует в войне против нас, - являются объектами наших действий", - заявлял главком.
В ходе подготовки материала использовались публикации: руководителя ЦПД Андрея Коваленко, "Медузы", "Агентство", Telegram-каналы Минобороны РФ, мэра Москвы Сергея Собянина, а также другие данные из российских пабликов.
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