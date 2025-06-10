Нічна атака на Одесу: уламки дронів пошкодили місцевий Держархів

"Унаслідок російської атаки зафіксовано уламки боєприпасів на території окремих центральних архівів. Можливе тимчасове закриття доступу для користувачів до архівів на час роботи піротехніків", - повідомив він.

Попри удар по культурній інфраструктурі, обійшлося без жертв і втрат архівних документів.

Дронова атака також зачепила й Одеську кіностудію. Було пошкоджено виробничі будівлі, склади з костюмами та реквізитом. Окупанти знищили частину знімального комплексу, зокрема декорації до фільму "Довженко" та ігровий транспорт.

На сторінці кіностудії у Facebook показали наслідки прильотів.

Фото: Одеська кіностудія (facebook.com/odesafilmstudio)