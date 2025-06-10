Ночная атака на Одессу: обломки дронов повредили местный Госархив

"В результате российской атаки зафиксированы обломки боеприпасов на территории отдельных центральных архивов. Возможно временное закрытие доступа для пользователей к архивам на время работы пиротехников", - сообщил он.

Несмотря на удар по культурной инфраструктуре, обошлось без жертв и потерь архивных документов.

Дроновая атака также задела и Одесскую киностудию. Были повреждены производственные здания, склады с костюмами и реквизитом. Оккупанты уничтожили часть съемочного комплекса, в частности декорации к фильму "Довженко" и игровой транспорт.

На странице киностудии в Facebook показали последствия прилетов.

Фото: Одесская киностудия (facebook.com/odesafilmstudio)