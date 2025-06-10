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Ночная атака на Одессу: обломки дронов повредили местный Госархив

Фото: Последствия атаки российских беспилотников по Одессе (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Ірина Глухова

В результате дроновой атаки России в ночь на 10 июня в Одессе пострадал Государственный архив области. В здание попали обломки вражеского беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова.

"В результате российской атаки зафиксированы обломки боеприпасов на территории отдельных центральных архивов. Возможно временное закрытие доступа для пользователей к архивам на время работы пиротехников", - сообщил он.

Несмотря на удар по культурной инфраструктуре, обошлось без жертв и потерь архивных документов.

Дроновая атака также задела и Одесскую киностудию. Были повреждены производственные здания, склады с костюмами и реквизитом. Оккупанты уничтожили часть съемочного комплекса, в частности декорации к фильму "Довженко" и игровой транспорт.

На странице киностудии в Facebook показали последствия прилетов.

 

Фото: Одесская киностудия (facebook.com/odesafilmstudio)

 

Что известно об атаке на Одессу 10 июня

Ночью Одесса подверглась очередной вражеской атаке. Воздушную тревогу объявили в 00:38, а отбой прозвучал в 01:31. По данным Воздушных сил, вражеские беспилотники двигались со стороны Черного моря в направлении Одесской области. Около 01:16 в городе были слышны взрывы.

В результате обстрела погибли двое мужчин, еще девять человек пострадали. Среди них - пять женщин и трое мужчин получили ранения, еще одна жительница города получила острую стрессовую реакцию.

От атаки пострадали жилые дома, здания роддома, станции переливания крови, частной клиники, спортивного комплекса, зоопарка, железнодорожного вокзала, а также автомобили одесситов. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Также беспилотник ударил по Одесскому зоопарку, где погибло животное. Об этом - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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