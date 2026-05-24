Під ударом Київ, Черкаси та Полтавщина: що відомо про атаку РФ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія випустила по Україні 90 ракет різних типів, зокрема 36 балістичних, а також близько 600 дронів.

"Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенню цієї російської атаки", - заявив президент.

Київ

За даними Національної поліції України, російські ракети та дрони вдарили по всіх районах столиці.

Пошкоджено близько півсотні локацій, серед яких багатоповерхівки, приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адміністративні будівлі ДСНС та поліції, а також Національний музей Чорнобиль.

Рятувальники евакуювали 12 людей із пошкодженого гуртожитку та допомогли мешканцям вибратися з охоплених вогнем багатоповерхівок.

Під час ліквідації наслідків удару в одному з будинків стався повторний обвал конструкцій.

Через масштаб руйнувань до столиці направили додаткові підрозділи ДСНС із сусідніх областей.

За даними міського голови Віталія Кличка, внаслідок обстрілу загинули двоє людей.

Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 12:18 кількість постраждалих у Києві зросла до 69 людей, 33 людям надали допомогу амбулаторно та на місці.

Київська область

Начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок нічної атаки загинули двоє людей у Бучанському та Обухівському районах.

Кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб. Серед них - немовля, якому ще немає року.

Бучанський район

Пошкоджені підприємство, складські приміщення, заклад освіти, магазин, три багатоповерхівки, вісім приватних будинків та два автомобілі.

Обухівський район

Пошкоджено три приватні будинки.

Фастівський район

Постраждали п’ятеро людей. Двох поранених жінок госпіталізували до місцевих лікарень, іншим медичну допомогу надали на місці.

Пошкоджені медична амбулаторія, дев’ять приватних будинків, багатоповерхівка та два автомобілі.

Білоцерківський район

Пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства.

Броварський район

Пошкоджені 11 приватних будинків.

Вишгородський район

Постраждали багатоповерховий будинок, приватне домоволодіння та автомобіль.

Бориспільський район

Пошкоджено два приватні будинки, господарські приміщення та автомобіль.

"На всіх місцях працюють оперативні служби. Постраждалим жителям уже надається вся необхідна допомога. Із людьми працюють психологи та соціальні служби", - зазначив Калашник.

Черкаська область

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що сили ППО та мобільні вогневі групи знищили в області 8 російських ракет і 22 безпілотники.

В обласному центрі російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку. Через удар загорілися квартири з п’ятого по дев’ятий поверх.

За останніми даними, постраждали 11 людей, серед них двоє дітей. Трьох потерпілих госпіталізували.

У Золотоніському районі крилата ракета пошкодила недіючу ферму. Обійшлося без постраждалих.

Полтавська область

У Нацполіції також повідомили про пошкодження внаслідок російської атаки на території Полтавської області. Деталі щодо наслідків наразі уточнюються.

Українські служби продовжують ліквідовувати наслідки масованого удару. На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські, психологи та соціальні служби.

Чим атакувала Росія?

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні за останній час. Основною ціллю атаки став Київ.