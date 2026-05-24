Под ударом Киев, Черкассы и Полтавщина: что известно об атаке РФ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по Украине 90 ракет различных типов, в том числе 36 баллистических, а также около 600 дронов.

"Больше всего попаданий в Киеве, и именно Киев был основной мишенью этой российской атаки", - заявил президент.

Киев

По данным Национальной полиции Украины, российские ракеты и дроны ударили по всем районам столицы.

Повреждены около полусотни локаций, среди которых многоэтажки, частные дома, торговые центры, учебные заведения, рынок, административные здания ГСЧС и полиции, а также Национальный музей Чернобыль.

Спасатели эвакуировали 12 человек из поврежденного общежития и помогли жителям выбраться из охваченных огнем многоэтажек.

Во время ликвидации последствий удара в одном из домов произошел повторный обвал конструкций.

Из-за масштаба разрушений в столицу направили дополнительные подразделения ГСЧС из соседних областей.

По данным городского головы Виталия Кличко, в результате обстрела погибли два человека.

Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что по состоянию на 12:18 количество пострадавших в Киеве возросло до 69 человек, 33 людям оказали помощь амбулаторно и на месте.

Киевская область

Начальник Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что в результате ночной атаки погибли два человека в Бучанском и Обуховском районах.

Количество пострадавших возросло до девяти человек. Среди них - младенец, которому еще нет года.

Бучанский район

Повреждены предприятие, складские помещения, учебное заведение, магазин, три многоэтажки, восемь частных домов и два автомобиля.

Обуховский район

Повреждены три частных дома.

Фастовский район

Пострадали пять человек. Двух раненых женщин госпитализировали в местные больницы, другим медицинскую помощь оказали на месте.

Повреждены медицинская амбулатория, девять частных домов, многоэтажка и два автомобиля.

Белоцерковский район

Поврежден гаражный кооператив и здания предприятия.

Броварской район

Повреждены 11 частных домов.

Вышгородский район

Пострадали многоэтажный дом, частное домовладение и автомобиль.

Бориспольский район

Повреждены два частных дома, хозяйственные помещения и автомобиль.

"На всех местах работают оперативные службы. Пострадавшим жителям уже оказывается вся необходимая помощь. С людьми работают психологи и социальные службы", - отметил Калашник.

Черкасская область

Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили в области 8 российских ракет и 22 беспилотника.

В областном центре российский дрон попал в жилую многоэтажку. Из-за удара загорелись квартиры с пятого по девятый этаж.

По последним данным, пострадали 11 человек, среди них двое детей. Трех пострадавших госпитализировали.

В Золотоношском районе крылатая ракета повредила недействующую ферму. Обошлось без пострадавших.

Полтавская область

В Нацполиции также сообщили о повреждениях в результате российской атаки на территории Полтавской области. Детали о последствиях пока уточняются.

Украинские службы продолжают ликвидировать последствия массированного удара. На местах работают спасатели, медики, полицейские, психологи и социальные службы.

Чем атаковала Россия?

Напомним, в ночь на 24 мая Россия осуществила один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине за последнее время. Основной целью атаки стал Киев.