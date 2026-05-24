Под ударом Киев, Черкассы и Полтавщина: что известно об атаке РФ

В ночь на 24 мая российская армия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине. Под ударом оказались Киев, Киевская область, Черкасская и Полтавская области.
РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях удара по состоянию на данный момент.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по Украине 90 ракет различных типов, в том числе 36 баллистических, а также около 600 дронов.
"Больше всего попаданий в Киеве, и именно Киев был основной мишенью этой российской атаки", - заявил президент.
Киев
По данным Национальной полиции Украины, российские ракеты и дроны ударили по всем районам столицы.
Повреждены около полусотни локаций, среди которых многоэтажки, частные дома, торговые центры, учебные заведения, рынок, административные здания ГСЧС и полиции, а также Национальный музей Чернобыль.
Спасатели эвакуировали 12 человек из поврежденного общежития и помогли жителям выбраться из охваченных огнем многоэтажек.
Во время ликвидации последствий удара в одном из домов произошел повторный обвал конструкций.
Из-за масштаба разрушений в столицу направили дополнительные подразделения ГСЧС из соседних областей.
По данным городского головы Виталия Кличко, в результате обстрела погибли два человека.
Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что по состоянию на 12:18 количество пострадавших в Киеве возросло до 69 человек, 33 людям оказали помощь амбулаторно и на месте.
Начальник Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что в результате ночной атаки погибли два человека в Бучанском и Обуховском районах.
Количество пострадавших возросло до девяти человек. Среди них - младенец, которому еще нет года.
Бучанский район
Повреждены предприятие, складские помещения, учебное заведение, магазин, три многоэтажки, восемь частных домов и два автомобиля.
Обуховский район
Повреждены три частных дома.
Фастовский район
Пострадали пять человек. Двух раненых женщин госпитализировали в местные больницы, другим медицинскую помощь оказали на месте.
Повреждены медицинская амбулатория, девять частных домов, многоэтажка и два автомобиля.
Белоцерковский район
Поврежден гаражный кооператив и здания предприятия.
Броварской район
Повреждены 11 частных домов.
Вышгородский район
Пострадали многоэтажный дом, частное домовладение и автомобиль.
Бориспольский район
Повреждены два частных дома, хозяйственные помещения и автомобиль.
"На всех местах работают оперативные службы. Пострадавшим жителям уже оказывается вся необходимая помощь. С людьми работают психологи и социальные службы", - отметил Калашник.
Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили в области 8 российских ракет и 22 беспилотника.
В областном центре российский дрон попал в жилую многоэтажку. Из-за удара загорелись квартиры с пятого по девятый этаж.
По последним данным, пострадали 11 человек, среди них двое детей. Трех пострадавших госпитализировали.
В Золотоношском районе крылатая ракета повредила недействующую ферму. Обошлось без пострадавших.
В Нацполиции также сообщили о повреждениях в результате российской атаки на территории Полтавской области. Детали о последствиях пока уточняются.
Украинские службы продолжают ликвидировать последствия массированного удара. На местах работают спасатели, медики, полицейские, психологи и социальные службы.
По данным Воздушных сил ВСУ, российская армия выпустила 90 ракет разных типов и 600 дронов. Среди них - "Кинжалы", "Цирконы", "Искандеры", "Калибры", Х-101, а также ударные беспилотники Shahed и дроны-имитаторы.
Украинская ПВО сбила или подавила 604 воздушные цели, в том числе 55 ракет и 549 дронов. При этом зафиксировано попадание 16 ракет и 51 беспилотника на 54 локациях, а обломки сбитых целей упали еще в 23 местах.