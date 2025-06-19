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Під ударом - гуртожитки й будинки: стали відомі наслідки ударів РФ по Херсонській області

Четвер 19 червня 2025 11:59
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Під ударом - гуртожитки й будинки: стали відомі наслідки ударів РФ по Херсонській області Фото: стали відомі наслідки ударів РФ по Херсонській області (facebook.com/dsns)
Автор: Константин Широкун

Росіяни за минулу добу нанесли серію ударів по правобережжю Херсонської області. В результаті обстрілів пошкоджені багатоповерхівки, автомобілі та об'єкти інфраструктури, відомо про 14 поранених.

Про це РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Зазначається, що серед пошкоджених 25 об'єктів: 11 приватних будинків, три багатоквартирних будинки, два гуртожитки, п'ять автомобілів, газопровід, навчальний заклад, будівля пожежного депо.

Так, у Білозерці російські окупанти здійснили атаки FPV-дронами по будівлі пожежного депо. Внаслідок влучань травмувалися троє рятувальників. У всіх діагностували вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та контузії.

У Херсоні в результаті артилерійських ударів зазнали пошкоджень три багатоквартирні будинки. Окупанти атакували й інфраструктурні об'єкти міста. Внаслідок артилерійського обстрілу мікрорайону "Корабел" пошкоджено газопровід.

До медичних закладів також звернулися п'ятеро постраждалих від ворожих дронових атак у попередні дні. Це жінки віком 24, 56, 71 рік та чоловіки віком 46 і 49 років. У них лікарі діагностували контузії та мінно-вибухові травми.

Удари армії РФ по Херсону та області

Херсон прибережні громади та щоденно страждають від російських атак. Нагадаємо, що 17 червня 12 людей потрапили під удари російських безпілотників у Херсоні. Всі вони отримали поранення та були направлені до лікарні.

Крім того, 11 червня у Херсоні внаслідок чергових обстрілів з боку російських військ постраждали двоє мирних мешканок. Як повідомляли у Херсонській ОВА, близько 04:00 окупанти вдарили по Шуменському мікрорайону.

Також 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

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