Під ударом - гуртожитки й будинки: стали відомі наслідки ударів РФ по Херсонській області

Росіяни за минулу добу нанесли серію ударів по правобережжю Херсонської області. В результаті обстрілів пошкоджені багатоповерхівки, автомобілі та об'єкти інфраструктури, відомо про 14 поранених.

Про це РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Зазначається, що серед пошкоджених 25 об'єктів: 11 приватних будинків, три багатоквартирних будинки, два гуртожитки, п'ять автомобілів, газопровід, навчальний заклад, будівля пожежного депо.

Так, у Білозерці російські окупанти здійснили атаки FPV-дронами по будівлі пожежного депо. Внаслідок влучань травмувалися троє рятувальників. У всіх діагностували вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та контузії.

У Херсоні в результаті артилерійських ударів зазнали пошкоджень три багатоквартирні будинки. Окупанти атакували й інфраструктурні об'єкти міста. Внаслідок артилерійського обстрілу мікрорайону "Корабел" пошкоджено газопровід.

До медичних закладів також звернулися п'ятеро постраждалих від ворожих дронових атак у попередні дні. Це жінки віком 24, 56, 71 рік та чоловіки віком 46 і 49 років. У них лікарі діагностували контузії та мінно-вибухові травми.