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Под ударом - общежития и дома: стали известны последствия ударов РФ по Херсонской области

Четверг 19 июня 2025 11:59
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Под ударом - общежития и дома: стали известны последствия ударов РФ по Херсонской области Фото: стали известны последствия ударов РФ по Херсонской области (facebook.com/dsns)
Автор: Константин Широкун

Россияне за минувшие сутки нанесли серию ударов по правобережью Херсонской области. В результате обстрелов повреждены многоэтажки, автомобили и объекты инфраструктуры, известно о 14 раненых.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Отмечается, что среди поврежденных 25 объектов: 11 частных домов, три многоквартирных дома, два общежития, пять автомобилей, газопровод, учебное заведение, здание пожарного депо.

Так, в Белозерке российские оккупанты совершили атаки FPV-дронами по зданию пожарного депо. В результате попаданий травмировались трое спасателей. У всех диагностировали взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые травмы и контузии.

В Херсоне в результате артиллерийских ударов получили повреждения три многоквартирных дома. Оккупанты атаковали и инфраструктурные объекты города. В результате артиллерийского обстрела микрорайона "Корабел" поврежден газопровод.

В медицинские учреждения также обратились пятеро пострадавших от вражеских дроновых атак в предыдущие дни. Это женщины в возрасте 24, 56, 71 год и мужчины в возрасте 46 и 49 лет. У них врачи диагностировали контузии и минно-взрывные травмы.

Удары армии РФ по Херсону и области

Херсон прибрежные общины и ежедневно страдают от российских атак. Напомним, что 17 июня 12 человек попали под удары российских беспилотников в Херсоне. Все они получили ранения и были направлены в больницу.

Кроме того, 11 июня в Херсоне в результате очередных обстрелов со стороны российских войск пострадали двое мирных жительниц. Как сообщали в Херсонской ОГА, около 04:00 оккупанты ударили по Шуменскому микрорайону.

Также 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.

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