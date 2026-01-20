Під ударом були Київ, Дніпро, Вінниця, Рівне і не тільки: все про обстріл енергетики

Російські війська здійснили чергову комбіновану атаку по Україні. Під удар потрапили Київ, Дніпро, Вінниччина, Чорноморськ та інші регіони. Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури, є загибла і постраждалі.
РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, що відомо про наслідки атаки.
Головне:
Російські війська до ранку атакували Україну ударними дронами. Паралельно вночі ворог застосував балістику, яка в тому числі була спрямована на Київ. Під ранок столиця та деякі регіони опинилися під обстрілом крилатих ракет.
Після цієї атаки в столиці без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок. За словами мера Віталія Кличка, це майже 80% із тих, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.
Він пояснив, що ще на вчорашній вечір з шести тисяч будинків 16 залишалися без теплопостачання внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 11 днів тому.
Цієї ночі під ударом був лівий берег столиці:
Через ворожий обстріл залишився без води майже весь лівий берег міста (Деснянський, Дарницький, Дніпровський райони). Житловий масив Троєщина - на зниженому тиску води.
На зниженому тиску у водопровідних мережах правого берега залишаються Шевченківський, Солом’янський, Голосіївський райони. В Печерському районі водопостачання є в окремих зонах.
Через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового ворожого обстрілу поїзди метро курсують зі змінами.
Зокрема, рух на "червоній" гілці між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна". Інтервал: 4:30-5:00 хв.
Після завершення повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватиме 2 поїзди між станціями "Лівобережна" - "Арсенальна". Інтервал: близько 20-25 хв.
Без зупинок курсування поїздів повз станції "Гідропарк" і "Дніпро".
Рух поїздів на "зеленій" гілці: між станціями "Сирець" - "Видубичі" з інтервалом 7 хвилин; між станціями "Осокорки" - "Червоний хутір" - з інтервалом 10 хвилин.
Рух поїздів на "синій" гілці - без змін.
В Бучанському районі смертельне поранення отримав 50-річний чоловік. Медики боролися за його життя, але врятувати його не вдалося. Людина загинула на місці.
Також у результаті атаки пошкоджено приміщення двох автозаправних станцій.
Вночі агресор атакував також Дніпро. Понівечене підприємство, сталася пожежа.
Побиті вікна в поряд розташованих будівлях. Пошкоджені багатоповерхівка, інфраструктура, 5 автівок.
Постраждали дві жінки - 76 і 67 років.
У Новоолександрівській громаді Дніпровського району внаслідок атаки дрона пошкоджений приватний будинок.
Всього ППО збила на Дніпропетровщині 40 безпілотників.
На світанку ворог знов атакував цивільну інфраструктуру Одещини. Удари були спрямовані на житлові квартали та об’єкти енергетики.
У місті Чорноморськ зафіксовано влучання дрона в багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено фасад та скління.
В Одеському районі також зафіксовано пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
На Вінниччині внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.
Обійшлося без постраждалих.
Усі відповідні служби працюють на місці події.
Сили ППО знешкодили в небі над Черкаською областю чотири російські ракети та один дрон.
Без потерпілих.
За попередніми даними, шкоди від уламків теж немає. Обстеження території триває.
На Рівненщині через ушкодження критичної інфраструктури знеструмлено понад 10 тисяч абонентів в області.
Крім цього, у кількох житлових будинках вибило вікна, пошкоджені припарковані біля них автівки.
За попередньою інформацією, люди поранень не зазнали.
Росіяни вночі завдали удару по промисловому об'єкту Полтавщини.
Виникли пожежі на кількох локаціях. Рятувальники оперативно їх ліквідували.
До робіт залучалася техніка ДСНС, а також 2 пожежних потяги УЗ.
Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі в кількох регіонах України ввели аварійні відключення світла (планові графіки в них не діють). Мова йде зокрема про Сумщину, Харківщину, Броварський та Бориспільський райони Київщини.
Нагадаємо, що в Києві ще від 9 січня тривають аварійні вимкнення світла.
"Укренерго" повідомляє, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, головною метою чергового удару росіян по енергетичній інфраструктурі було лишити Київ без світла та тепла.
"Це свідомий терор цивільного населення на очах всього світу, який поки спостерігає за цим і нічого не може зробити з Путіним. Точніше, може, але не робить", - наголосив Коваленко.
Втім, у випадку подальшої бездіяльності, подібні дії РФ згодом швидше за все повторяться вже на території Європи, оскільки "непокаране зло розширює апетити завжди". І повітряні атаки на Європу стануть питанням часу, додав він.
Російські війська продовжують спрямовувати свої удари по українській енергетиці. Серйозні проблеми з теплопостачанням у частини киян виникли після масованого російського удару в ніч на 9 січня.
За інформацією уряду, саме Київ опинився в найскладнішій ситуації з енергетикою. Уже 15 січня за дорученням президента в Києві почав роботу спеціальний штаб, який займається ліквідацією наслідків обстрілів енергетичної інфраструктури.
Понад тиждень у Києві діють аварійні відключення світла без чітких графіків. Окрім електропостачання, у місті є проблеми з водопостачанням, а в значній частині будинків нема опалення.
На цьому чого минулого тижня в Україні було запроваджено режим надзвичайної ситуації в енергетиці. В рамках якого було послаблено комендантську годину. Про правила, які діють під час НС в енергетиці, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки матеріалу використовувалися публікації "Укренерго", Нацполіції, а також повідомлення представників ОВА, місцевої влади та обленерго.