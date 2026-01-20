Под ударом были Киев, Днепр, Винница, Ровно и не только: все об обстреле энергетики

Российские войска совершили очередную комбинированную атаку по Украине. Под удар попали Киев, Днепр, Винницкая область, Черноморск и другие регионы. Зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры, есть погибшая и пострадавшие.
РБК-Украина в материале ниже рассказывает, что известно о последствиях атаки.
Главное:
Российские войска до утра атаковали Украину ударными дронами. Параллельно ночью враг применил баллистику, которая, в том числе, была направлена на Киев. Под утро столица и некоторые регионы оказались под обстрелом крылатых ракет.
После этой атаки в столице без тепла остались 5635 многоэтажек. По словам мэра Виталия Кличко, это почти 80% из тех, куда возвращали теплоснабжение после обстрела 9 января.
Он пояснил, что еще на вчерашний вечер из шести тысяч домов 16 оставались без теплоснабжения в результате повреждений врагом критической инфраструктуры 11 дней назад.
Этой ночью под ударом был левый берег столицы:
Из-за вражеского обстрела остался без воды почти весь левый берег города (Деснянский, Дарницкий, Днепровский районы). Жилой массив Троещина - на пониженном давлении воды.
На пониженном давлении в водопроводных сетях правого берега остаются Шевченковский, Соломенский, Голосеевский районы. В Печерском районе водоснабжение есть в отдельных зонах.
Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного вражеского обстрела поезда метро курсируют с изменениями.
В частности, движение на "красной" ветке между станциями "Академгородок" - "Арсенальная". Интервал: 4:30-5:00 мин.
После завершения воздушной тревоги для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курсировать 2 поезда между станциями "Левобережная" - "Арсенальная". Интервал: около 20-25 мин.
Без остановок курсирование поездов мимо станций "Гидропарк" и "Днепр".
Движение поездов на "зеленой" ветке: между станциями "Сырец" - "Выдубичи" с интервалом 7 минут; между станциями "Осокорки" - "Красный хутор" - с интервалом 10 минут.
Движение поездов на "синей" ветке - без изменений.
В Бучанском районе смертельное ранение получил 50-летний мужчина. Медики боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. Человек погиб на месте.
Также в результате атаки повреждены помещения двух автозаправочных станций.
Ночью агрессор атаковал также Днепр. Изуродовано предприятие, произошел пожар.
Разбиты окна в рядом расположенных зданиях. Повреждены многоэтажка, инфраструктура, 5 автомобилей.
Пострадали две женщины - 76 и 67 лет.
В Новоалександровской громаде Днепровского района в результате атаки дрона поврежден частный дом.
Всего ПВО сбила на Днепропетровщине 40 беспилотников.
На рассвете враг вновь атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области. Удары были направлены на жилые кварталы и объекты энергетики.
В городе Черноморск зафиксировано попадание дрона в многоэтажный жилой дом. Поврежден фасад и остекление.
В Одесском районе также зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет.
В Винницкой области в результате ночной вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры.
Обошлось без пострадавших.
Все соответствующие службы работают на месте происшествия.
Силы ПВО обезвредили в небе над Черкасской областью четыре российские ракеты и один дрон.
Без пострадавших.
По предварительным данным, ущерба от обломков тоже нет. Обследование территории продолжается.
В Ровенской области из-за повреждения критической инфраструктуры обесточены более 10 тысяч абонентов в области.
Кроме этого, в нескольких жилых домах выбило окна, повреждены припаркованные возле них машины.
По предварительной информации, люди ранений не получили.
Россияне ночью нанесли удар по промышленному объекту Полтавщины.
Возникли пожары на нескольких локациях. Спасатели оперативно их ликвидировали.
К работам привлекалась техника ГСЧС, а также 2 пожарных поезда УЗ.
Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме в нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света (плановые графики в них не действуют). Речь идет в частности о Сумской, Харьковской, Броварском и Бориспольском районах Киевской области.
Напомним, что в Киеве еще с 9 января продолжаются аварийные отключения света.
"Укрэнерго" сообщает, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, главной целью очередного удара россиян по энергетической инфраструктуре было оставить Киев без света и тепла.
"Это сознательный террор гражданского населения на глазах всего мира, который пока наблюдает за этим и ничего не может сделать с Путиным. Точнее, может, но не делает", - подчеркнул Коваленко.
Впрочем, в случае дальнейшего бездействия, подобные действия РФ впоследствии скорее всего повторятся уже на территории Европы, поскольку "ненаказанное зло расширяет аппетиты всегда". И воздушные атаки на Европу станут вопросом времени, добавил он.
Российские войска продолжают направлять свои удары по украинской энергетике. Серьезные проблемы с теплоснабжением у части киевлян возникли после массированного российского удара в ночь на 9 января.
По информации правительства, именно Киев оказался в самой сложной ситуации с энергетикой. Уже 15 января по поручению президента в Киеве начал работу специальный штаб, который занимается ликвидацией последствий обстрелов энергетической инфраструктуры.
Больше недели в Киеве действуют аварийные отключения света без четких графиков. Кроме электроснабжения, в городе есть проблемы с водоснабжением, а в значительной части домов нет отопления.
На этом чего на прошлой неделе в Украине был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. В рамках которого был ослаблен комендантский час. О правилах, которые действуют во время ЧС в энергетике, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
Во время подготовки материала использовались публикации "Укрэнерго", Нацполиции, а также сообщения представителей ОВА, местных властей и облэнерго.