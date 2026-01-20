Под ударом были Киев, Днепр, Винница, Ровно и не только: все об обстреле энергетики

Главное:

Киев. Под ударом был левый берег. Без тепла 5 635 домов (почти 80% тех, где его восстановили после атаки 9 января), ранена женщина, повреждены многоэтажка, школа, машины; метро работает со сменами.

Киевская область - в Бучанском районе погиб 50-летний мужчина, повреждены две АЗС.

Днепр и область - повреждено предприятие, был пожар, двое раненых женщин; ПВО сбила 40 дронов.

Черноморск (Одесская область) - дрон попал в многоэтажку, повреждена энергетическая инфраструктура.

Винницкая область - попадание в объект критической инфраструктуры.

Черкасская область - ПВО уничтожила 4 ракеты и 1 дрон.

Ровенская область - повреждение критической инфраструктуры, обесточены более 10 тысяч абонентов в области.

Из-за обстрелов аварийные отключения света в некоторых областях.

По данным ЦПД, РФ пыталась оставить столицу без света и тепла.

Российские войска до утра атаковали Украину ударными дронами. Параллельно ночью враг применил баллистику, которая, в том числе, была направлена на Киев. Под утро столица и некоторые регионы оказались под обстрелом крылатых ракет.

Киев

После этой атаки в столице без тепла остались 5635 многоэтажек. По словам мэра Виталия Кличко, это почти 80% из тех, куда возвращали теплоснабжение после обстрела 9 января.

Он пояснил, что еще на вчерашний вечер из шести тысяч домов 16 оставались без теплоснабжения в результате повреждений врагом критической инфраструктуры 11 дней назад.

Этой ночью под ударом был левый берег столицы:

Днепровский район . Взрывной волной повреждена многоэтажка и травмирована 59-летняя местная жительница, она в больнице. Также от падения обломков повреждено около двух десятков припаркованных автомобилей. Повреждено и здание начальной школы.

. Взрывной волной повреждена многоэтажка и травмирована 59-летняя местная жительница, она в больнице. Также от падения обломков повреждено около двух десятков припаркованных автомобилей. Повреждено и здание начальной школы. Дарницкий район. Повреждены окна и забор частного дома.

Повреждены окна и забор частного дома. Деснянский район. Обломки БпЛА упали на территории кладбища.

Фото: последствия российской атаки на левом берегу Киева (t.me/UA_National_Police)

Из-за вражеского обстрела остался без воды почти весь левый берег города (Деснянский, Дарницкий, Днепровский районы). Жилой массив Троещина - на пониженном давлении воды.

На пониженном давлении в водопроводных сетях правого берега остаются Шевченковский, Соломенский, Голосеевский районы. В Печерском районе водоснабжение есть в отдельных зонах.

Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного вражеского обстрела поезда метро курсируют с изменениями.

В частности, движение на "красной" ветке между станциями "Академгородок" - "Арсенальная". Интервал: 4:30-5:00 мин.

После завершения воздушной тревоги для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курсировать 2 поезда между станциями "Левобережная" - "Арсенальная". Интервал: около 20-25 мин.

Без остановок курсирование поездов мимо станций "Гидропарк" и "Днепр".

Движение поездов на "зеленой" ветке: между станциями "Сырец" - "Выдубичи" с интервалом 7 минут; между станциями "Осокорки" - "Красный хутор" - с интервалом 10 минут.

Движение поездов на "синей" ветке - без изменений.

Киевская область

В Бучанском районе смертельное ранение получил 50-летний мужчина. Медики боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. Человек погиб на месте.

Также в результате атаки повреждены помещения двух автозаправочных станций.

Днепр

Ночью агрессор атаковал также Днепр. Изуродовано предприятие, произошел пожар.

Разбиты окна в рядом расположенных зданиях. Повреждены многоэтажка, инфраструктура, 5 автомобилей.

Пострадали две женщины - 76 и 67 лет.

В Новоалександровской громаде Днепровского района в результате атаки дрона поврежден частный дом.

Фото: Днепр и область также были под атакой (t.me/dnipropetrovskaODA)

Всего ПВО сбила на Днепропетровщине 40 беспилотников.

Фото: последствия российской атаки в Днепре (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Черноморск

На рассвете враг вновь атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области. Удары были направлены на жилые кварталы и объекты энергетики.

В городе Черноморск зафиксировано попадание дрона в многоэтажный жилой дом. Поврежден фасад и остекление.

В Одесском районе также зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет.

Винницкая область

В Винницкой области в результате ночной вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Обошлось без пострадавших.

Все соответствующие службы работают на месте происшествия.

Черкасская область

Силы ПВО обезвредили в небе над Черкасской областью четыре российские ракеты и один дрон.

Без пострадавших.

По предварительным данным, ущерба от обломков тоже нет. Обследование территории продолжается.

Ровенская область

В Ровенской области из-за повреждения критической инфраструктуры обесточены более 10 тысяч абонентов в области.

Кроме этого, в нескольких жилых домах выбило окна, повреждены припаркованные возле них машины.

По предварительной информации, люди ранений не получили.

Полтавская область

Россияне ночью нанесли удар по промышленному объекту Полтавщины.

Возникли пожары на нескольких локациях. Спасатели оперативно их ликвидировали.

К работам привлекалась техника ГСЧС, а также 2 пожарных поезда УЗ.

Фото: крупный пожар произошел на Полтавщине (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Ситуация в энергетике Украины

Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме в нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света (плановые графики в них не действуют). Речь идет в частности о Сумской, Харьковской, Броварском и Бориспольском районах Киевской области.

Напомним, что в Киеве еще с 9 января продолжаются аварийные отключения света.

"Укрэнерго" сообщает, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Главная мишень обстрелов - столица

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, главной целью очередного удара россиян по энергетической инфраструктуре было оставить Киев без света и тепла.

"Это сознательный террор гражданского населения на глазах всего мира, который пока наблюдает за этим и ничего не может сделать с Путиным. Точнее, может, но не делает", - подчеркнул Коваленко.

Впрочем, в случае дальнейшего бездействия, подобные действия РФ впоследствии скорее всего повторятся уже на территории Европы, поскольку "ненаказанное зло расширяет аппетиты всегда". И воздушные атаки на Европу станут вопросом времени, добавил он.