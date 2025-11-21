ua en ru
Війна в Україні

Під ударом будинки та ринок, загинули 5 людей: наслідки атаки на Запоріжжі (фото, відео)

Запоріжжя, П'ятниця 21 листопада 2025 00:47
Під ударом будинки та ринок, загинули 5 людей: наслідки атаки на Запоріжжі (фото, відео) Фото: наслідки атаки на Запоріжжя 20 листопада (Telegram Іван Федоров)
Автор: Марина Балабан

Внаслідок російського удару по Запоріжжю 20 листопада загинуло п'ятеро людей, ще троє травмовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова та ДСНС України.

У четвер, 20 листопада о 22:10 російські війська завдали удару по Запоріжжю.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинуло п’ятеро людей, ще троє отримали травми. Кількість постраждалих уточнюється.

Фото та відео з місця влучання опублікував у Telegram голова ОВА Іван Федоров.

Спочатку він повідомив про двох загиблих, потім це число почало зростати.

У ДСНС України розповіли, що внаслідок удару сталося займання торговельних кіосків та легкового автомобіля.

Відомство також оприлюднило фото та відео, як вогнеборці працюють над ліквідацією всіх пожеж.

У ДНСН зазначили, що їхні психологи надали допомогу 12 людям.

Піротехнічний розрахунок ДСНС проводить обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів.

Атаки на Запоріжжя

Як писало РБК-Україна, росіяни атакували Запорізьку область і Запоріжжя дронами-камікадзе. У місті пролунав вибух.

У ніч на 7 листопада Запоріжжя також опинилось під атакою російських окупантів. Тоді вибило вікна у багатоповерхівках та дитсадку. Незадовго до вибухів Повітряні Сили повідомляли про загрозу удару керованими авіабомбами.

Також 5 листопада на Запоріжжі окупанти атакували ударним безпілотником автомобіль рятувальників - в результаті обстрілу четверо осіб отримали поранення.

