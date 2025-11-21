ua en ru
Пт, 21 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Под ударом дома и рынок, погибли 5 человек: последствия атаки на Запорожье (фото, видео)

Запорожье, Пятница 21 ноября 2025 00:47
UA EN RU
Под ударом дома и рынок, погибли 5 человек: последствия атаки на Запорожье (фото, видео) Фото: последствия атаки на Запорожье 20 ноября (Telegram Иван Федоров)
Автор: Марина Балабан

В результате российского удара по Запорожью 20 ноября погибли пять человек, еще трое травмированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова и ГСЧС Украины.

В четверг, 20 ноября в 22:10 российские войска нанесли удар по Запорожью.

По предварительной информации, в результате обстрела погибли пять человек, еще трое получили травмы. Количество пострадавших уточняется.

Фото и видео с места попадания опубликовал в Telegram председатель ОВА Иван Федоров.

Сначала он сообщил о двух погибших, потом это число начало расти.

В ГСЧС Украины рассказали, что в результате удара произошло возгорание торговых киосков и легкового автомобиля.

Ведомство также обнародовало фото и видео, как пожарные работают над ликвидацией всех пожаров.

В ГСЧС отметили, что их психологи оказали помощь 12 людям.

Пиротехнический расчет ГСЧС проводит обследование территории на наличие взрывоопасных предметов.

Атаки на Запорожье

Как писало РБК-Украина, россияне атаковали Запорожскую область и Запорожье дронами-камикадзе. В городе прогремел взрыв.

В ночь на 7 ноября Запорожье также оказалось под атакой российских оккупантов. Тогда выбило окна в многоэтажках и детском саду. Незадолго до взрывов Воздушные Силы сообщали об угрозе удара управляемыми авиабомбами.

Также 5 ноября в Запорожье оккупанты атаковали ударным беспилотником автомобиль спасателей - в результате обстрела четыре человека получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война в Украине
Новости
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте