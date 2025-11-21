Под ударом дома и рынок, погибли 5 человек: последствия атаки на Запорожье (фото, видео)
В результате российского удара по Запорожью 20 ноября погибли пять человек, еще трое травмированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова и ГСЧС Украины.
В четверг, 20 ноября в 22:10 российские войска нанесли удар по Запорожью.
По предварительной информации, в результате обстрела погибли пять человек, еще трое получили травмы. Количество пострадавших уточняется.
Фото и видео с места попадания опубликовал в Telegram председатель ОВА Иван Федоров.
Сначала он сообщил о двух погибших, потом это число начало расти.
В ГСЧС Украины рассказали, что в результате удара произошло возгорание торговых киосков и легкового автомобиля.
Ведомство также обнародовало фото и видео, как пожарные работают над ликвидацией всех пожаров.
В ГСЧС отметили, что их психологи оказали помощь 12 людям.
Пиротехнический расчет ГСЧС проводит обследование территории на наличие взрывоопасных предметов.
Атаки на Запорожье
Как писало РБК-Украина, россияне атаковали Запорожскую область и Запорожье дронами-камикадзе. В городе прогремел взрыв.
В ночь на 7 ноября Запорожье также оказалось под атакой российских оккупантов. Тогда выбило окна в многоэтажках и детском саду. Незадолго до взрывов Воздушные Силы сообщали об угрозе удара управляемыми авиабомбами.
Также 5 ноября в Запорожье оккупанты атаковали ударным беспилотником автомобиль спасателей - в результате обстрела четыре человека получили ранения.