Под ударом дома и рынок, погибли 5 человек: последствия атаки на Запорожье (фото, видео)

В результате российского удара по Запорожью 20 ноября погибли пять человек, еще трое травмированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова и ГСЧС Украины .

В четверг, 20 ноября в 22:10 российские войска нанесли удар по Запорожью.

По предварительной информации, в результате обстрела погибли пять человек, еще трое получили травмы. Количество пострадавших уточняется.

Фото и видео с места попадания опубликовал в Telegram председатель ОВА Иван Федоров.

Сначала он сообщил о двух погибших, потом это число начало расти.

В ГСЧС Украины рассказали, что в результате удара произошло возгорание торговых киосков и легкового автомобиля.

Ведомство также обнародовало фото и видео, как пожарные работают над ликвидацией всех пожаров.

В ГСЧС отметили, что их психологи оказали помощь 12 людям.

Пиротехнический расчет ГСЧС проводит обследование территории на наличие взрывоопасных предметов.