UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Під ударом Біла Церква і не тільки: з'явилися фото наслідків атаки на Київщину

Фото: ворог масовано атакував Київську область дронами і ракетами (DSNS.GOV.UA)
Автор: Валерій Савицький

У Київській області внаслідок повітряного удару РФ пошкоджені житлова інфраструктура, підприємство та автомобілі. Внаслідок обстрілу є поранені серед місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника.

За його словами у Фастівському районі пошкодження отримали п'ятеро людей - працівники одного з підприємств хлібозаводу. Вся необхідна медична допомога надається їм на місці.

На території підприємства виникла пожежа, вона уже ліквідована.

"У Білій Церкві виникла пожежа на покрівлі девʼятиповерхового житлового будинку. Пошкоджено 6 автомобілів. Пожежа ліквідована", - зазначив Калашник.

Він додав, що попередньо дві жінки 56 та 47 років отримали гостру реакцію на стрес. Їм надано медичну допомогу на місці.

 

Фото: голова Київської ОДА Микола Калашник (t.me/Mykola_Kalashnyk/7192)

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня режим Путіна масовано атакує Україну ракетами й ударними дронами.

У Києві загорівся житловий будинок, зафіксоване падіння уламків у кількох районах.

Близько 06:00 у столиці прогриміли потужні вибухи - росіяни вдарили по місту крилатими ракетами.

Також внаслідок атаки загорілися будинки в чотирьох районах Київської області.

Усі подробиці про комбіновану нічну атаку, - в авторському матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьВійна в УкраїніАтака дронівРакетна атака