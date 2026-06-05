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Під удар потрапили одразу 5 суден РФ в портах Маріуполя та Бердянська (відео)

12:54 05.06.2026 Пт
2 хв
Судна ходили з вимкненими радарами та зафарбованими назвами
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: За ніч дрони уразили п'ять суден, які таємно везли вантажі з окупованих портів (Getty Images)

Вночі 5 червня українські безпілотники атакували п'ять суден у портах Маріуполя, Бердянська та в прибережних водах Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

Під удар потрапили вантажні судна та танкери у портах Маріуполя й Бердянська, а також у прибережних водах тимчасово окупованого Криму.

Усі цілі об'єднувало одне: зафарбовані назви і вимкнені радари.

Судна перевозили:

  • зерно з окупованих територій;
  • паливо;
  • військові вантажі.

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Щоб уникнути виявлення, назви суден були зафарбовані, а транспондери та радари - вимкнені.

"Птахи 1 ОЦ СБС ввічливо відвідали суховантажі та танкер. Гарна оптика, важкі стокілограмові аргументи. Далі буде", - написав Роберт "Мадяр" Бровді.

Оновлено о 13:30

У Силах безпілотних систем уточнили локації ураження цілей:

  • вантажне судно в районі м. Бердянськ, Запорізька область;
  • два вантажні судна в районі н. п. Ялта, Донецька область;
  • два вантажні судна в районі м. Маріуполь, Донецька область.

Тим часом, СБС продовжують системно знищувати флот окупанта. Як повідомляло РБК-Україна, 4 червня дрони уразили російський сторожовий корабель класу "Світляк" у Криму та низку інших об'єктів ворога.

Нагадаємо, 3 червня СБС уразили корвет "Бойкий" у Кронштадті під Петербургом - відстань від кордону України становила близько 1100 кілометрів. З'явилося відео цього удару.

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