Під удар потрапили одразу 5 суден РФ в портах Маріуполя та Бердянська (відео)

Вночі 5 червня українські безпілотники атакували п'ять суден у портах Маріуполя, Бердянська та в прибережних водах Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.
Під удар потрапили вантажні судна та танкери у портах Маріуполя й Бердянська, а також у прибережних водах тимчасово окупованого Криму.
Усі цілі об'єднувало одне: зафарбовані назви і вимкнені радари.
Судна перевозили:
Щоб уникнути виявлення, назви суден були зафарбовані, а транспондери та радари - вимкнені.
"Птахи 1 ОЦ СБС ввічливо відвідали суховантажі та танкер. Гарна оптика, важкі стокілограмові аргументи. Далі буде", - написав Роберт "Мадяр" Бровді.
Оновлено о 13:30
У Силах безпілотних систем уточнили локації ураження цілей:
Тим часом, СБС продовжують системно знищувати флот окупанта. Як повідомляло РБК-Україна, 4 червня дрони уразили російський сторожовий корабель класу "Світляк" у Криму та низку інших об'єктів ворога.
Нагадаємо, 3 червня СБС уразили корвет "Бойкий" у Кронштадті під Петербургом - відстань від кордону України становила близько 1100 кілометрів. З'явилося відео цього удару.