Під удар потрапили одразу 5 суден РФ в портах Маріуполя та Бердянська (відео)

Під удар потрапили вантажні судна та танкери у портах Маріуполя й Бердянська, а також у прибережних водах тимчасово окупованого Криму.

Усі цілі об'єднувало одне: зафарбовані назви і вимкнені радари.

Судна перевозили:

зерно з окупованих територій;

паливо;

військові вантажі.

Щоб уникнути виявлення, назви суден були зафарбовані, а транспондери та радари - вимкнені.

"Птахи 1 ОЦ СБС ввічливо відвідали суховантажі та танкер. Гарна оптика, важкі стокілограмові аргументи. Далі буде", - написав Роберт "Мадяр" Бровді.

Оновлено о 13:30

У Силах безпілотних систем уточнили локації ураження цілей: