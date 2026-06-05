Под удар попали сразу 5 судов РФ в портах Мариуполя и Бердянска (видео)

Под удар попали грузовые суда и танкеры в портах Мариуполя и Бердянска, а также в прибрежных водах временно оккупированного Крыма.

Все цели объединяло одно: закрашенные названия и выключенные радары.

Суда перевозили:

зерно с оккупированных территорий;

топливо;

военные грузы.

Чтобы избежать обнаружения, названия судов были закрашены, а транспондеры и радары - выключены.

"Птицы 1 ОЦ СБС вежливо посетили сухогрузы и танкер. Хорошая оптика, тяжелые стокилограммовые аргументы. Дальше будет", - написал Роберт "Мадьяр" Бровди.

Обновлено в 13:30

В Силах беспилотных систем уточнили локации поражения целей: