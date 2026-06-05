Под удар попали сразу 5 судов РФ в портах Мариуполя и Бердянска (видео)

Ночью 5 июня украинские беспилотники атаковали пять судов в портах Мариуполя, Бердянска и в прибрежных водах Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди.
Под удар попали грузовые суда и танкеры в портах Мариуполя и Бердянска, а также в прибрежных водах временно оккупированного Крыма.
Все цели объединяло одно: закрашенные названия и выключенные радары.
Суда перевозили:
Чтобы избежать обнаружения, названия судов были закрашены, а транспондеры и радары - выключены.
"Птицы 1 ОЦ СБС вежливо посетили сухогрузы и танкер. Хорошая оптика, тяжелые стокилограммовые аргументы. Дальше будет", - написал Роберт "Мадьяр" Бровди.
Обновлено в 13:30
В Силах беспилотных систем уточнили локации поражения целей:
Тем временем, СБС продолжают системно уничтожать флот оккупанта. Как сообщало РБК-Украина, 4 июня дроны поразили российский сторожевой корабль класса "Светляк" в Крыму и ряд других объектов врага.
Напомним, 3 июня СБС поразили корвет "Бойкий" в Кронштадте под Петербургом - расстояние от границы Украины составляло около 1100 километров. Появилось видео этого удара.