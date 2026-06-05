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Под удар попали сразу 5 судов РФ в портах Мариуполя и Бердянска (видео)

12:54 05.06.2026 Пт
2 мин
Суда ходили с выключенными радарами и закрашенными названиями
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: За ночь дроны поразили пять судов, которые тайно везли грузы из оккупированных портов (Getty Images)

Ночью 5 июня украинские беспилотники атаковали пять судов в портах Мариуполя, Бердянска и в прибрежных водах Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди.

Под удар попали грузовые суда и танкеры в портах Мариуполя и Бердянска, а также в прибрежных водах временно оккупированного Крыма.

Все цели объединяло одно: закрашенные названия и выключенные радары.

Суда перевозили:

  • зерно с оккупированных территорий;
  • топливо;
  • военные грузы.

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Чтобы избежать обнаружения, названия судов были закрашены, а транспондеры и радары - выключены.

"Птицы 1 ОЦ СБС вежливо посетили сухогрузы и танкер. Хорошая оптика, тяжелые стокилограммовые аргументы. Дальше будет", - написал Роберт "Мадьяр" Бровди.

Обновлено в 13:30

В Силах беспилотных систем уточнили локации поражения целей:

  • грузовое судно в районе г. Бердянск, Запорожская область;
  • два грузовых судна в районе н. п. Ялта, Донецкая область;
  • два грузовых судна в районе г. Мариуполь, Донецкая область.

Тем временем, СБС продолжают системно уничтожать флот оккупанта. Как сообщало РБК-Украина, 4 июня дроны поразили российский сторожевой корабль класса "Светляк" в Крыму и ряд других объектов врага.

Напомним, 3 июня СБС поразили корвет "Бойкий" в Кронштадте под Петербургом - расстояние от границы Украины составляло около 1100 километров. Появилось видео этого удара.

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