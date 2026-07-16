Під театром Франка у Києві мітинг через відставку Федорова: що відбувається

Під театром Франка у Києві зібрався мітинг через відставку міністра оборони Михайла Федорова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
На площі перед театром Франка, за словами журналістів, зібралось кілька сотень людей. Протестувальники вимагають від президента Зеленського залишити Федорова на посаді. Саму ж акцію анонсували у соцмережах ще вчора ввечорі.
Зазначимо, що площа театру Франка знаходиться біля Офісу президента. Саме тут минулого липня пройшов так званий "картонний протест" у підтримку НАБУ та САП. Тоді активістам вдалось своїми діями вплинути на рішення влади.
Фото: у Києві протест через відставку Михайла Федорова (facebook.com/MasiNayyem)
Сьогодні люди також вийшли на акцію з картонними плакатами, в цей раз - у підтримку Федорова. На плакатах написи: "Поверніть Федорова","Змінимось або загинемо" тощо.
Люди скандують:
Про відставку Федорова говорили ще з неділі, коли президент Володимир Зеленський оголосив про намір оновити Кабмін. Втім, остаточно відомо про звільнення Федорова стало відомо лише вчора.
Зеленський аргументував таке рішення конфликтом очільника Міноброни з головкомом Олександром Сирським.
Сьогодні, як очікується, парламент має призначити нового очільника уряду - Сергія Корецького, оновленого Кабміну. А також двох міністрів - міністра оборони та міністра закордонних справ.
Наразі відомо, що замість Федорова Міноборони може очолити Ігор Клименко (наразі очільник МВС).
В підсумковому дописі у соцмережах Федоров перелічив низку досягнень на посту, а також відзначив завдання, які не вдалося реалізувати в повному обсязі:
Що не вдалося реалізувати, на думку Федорова:
У своєму зверненні міністр подякував захисникам України, своїй команді за службу та родині за терпіння. Він також наголосив, що продовжуватиме працювати заради місії, з якою прийшов до міністерства - перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій та силою організації.